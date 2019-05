Polițiștii Secției de Poliție Rurala Soimus au reușit, in urma cercetarilor, sa identifice un barbat in varsta de 52 de ani, din județul Dolj, banuit de comiterea, in noaptea de 04/05.05.2019, a infracțiunilor de viol, violare de domiciliu și talharie calificata. Victima este o femeie in varsta de 71 de ani, din comuna Șoimus, care locuiește singura.

Polițiștii au fost alertați la cateva ore de la comiterea faptei de fiul femeii. Se pare ca prezumtivul autor a patruns in locuința prin spargerea unui geam si a aplicat femeii mai multe lovituri, pentru a o obliga sa intrețina relații sexuale…