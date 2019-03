Arestat pentru un gest nebunesc Un tanar de 18 ani a fost pus sub acuzare de un tribunal din Christchurch (Noua Zeelanda) pentru ca a preluat imaginile video transmise in direct de autorul masacrului din acest oras neozeelandez unde 50 de credinciosi musulmani au fost ucisi vineri, relateaza AFP. Justitia nu a autorizat publicarea numelui acestui tanar, de asemenea inculpat pentru publicarea unei fotografii a moscheii al-Nour din Christchurch cu mentiunea "tinta atinsa" si pentru incitare la violenta. Pentru fiecare cap de acuzare este pasibil de 14 ani de inchisoare. Judecatorul a refuzat sa il elibereze pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

