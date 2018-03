Arestat pentru trafic cu stupefiante la Cluj! Avea asupra sa 1 kg. de droguri!

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Ioan Razvan Borz, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni fara autorizatie…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat cercetarile intr-un dosar privind fapte de proxenetism si trafic de persoane, sub forma constituirii de grup infractional organizat. In total au fost ...

- Barbatii care au fost arestati pentru ca ar fi adus droguri in Romania din Spania, pe care urmau sa le vanda in Marea Britanie, au scapat de arestul preventiv. Procurorii DIICOT au cerut prelungirea masurii arestarii preventive, dar magistratii de la Tribunalul Vrancea au dispus arestul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism– Structura Centrala au efectuat, miercuri dimineața, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti mai multe percheziții domiciliare pe raza…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Pintea Sergiu Dan, zis ”Caposu”, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni fara autorizatie prealabila…

- La data de 23.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Pintea Sergiu Dan, zis ”Caposu”, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din Targu-Jiu, au finalizat rapid cercetarile in dosarul albanezului și al tanarului din Balteni, zis „Barbarie”, acuzați ca aduceau cocaina in Gorj. Cei doi barbați au fost cercetați…

- La data de 16.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului O. S. C., pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la importul si transportul de droguri…

- Traficantul sarb de droguri, reținut sambata, 17 martie, a fost arestat peventiv pentru 30 de zile. Acesta a contestat decizia magistraților Tribunalului Satu Mare și vrea sa fie cercetat in stare de libertate. Sambata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- La data de 17.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Savic Aleksandar, cetatean sarbo german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Un tanar din Țandarei, urmarit penal pentru «trafic de droguri», este cautat de 4 ani de autoritațile judiciare din Ialomița. In urma cu o saptamana, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism-Biroul Teritorial Slobozia au trimis in judecata cazul, in…

- La data de 15.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, pentru savarsirea infractiunii…

- La data de 07.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au efectuat un numar 12 percheziții domiciliare,…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism solicita prelungirea masurii de arestare preventiva in cazul lui Nicu Maroiu Jr. și al celor 13 colegi de dosar. Cererea va fi analizata marți, de judecatorii Tribunalului Gorj. Tanarul a ajuns dupa…

- Un gorjean si un albanez care s-a stabilit de aproximativ patru luni in comuna Bilteni au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj. Cei doi sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Poliția Romana, cu sprijinul Bitdefender și EUROPOL, pun la dispoziția publicului un kit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab. Va puteți recupera fișiere infectate, fara a plati…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au reținut, marți, 27 februarie, pentru o perioada de 24 de ore, doi barbați din Gorj pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și introducerea…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Mai multe persoane cercetate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au fost duse in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Cei in cauza sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea a inculpaților Viorel Preda și Ioan Neagu, acuzați de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de ...

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Dumitru Vasile, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, se arata intr-un comunicat de presa emis vineri…

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel, se…

- Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in cursul anului 2017 de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost de 2.561.941, de aproape doua ori si jumatate mai mult fata de 2016 cand a fost de 1.113.555 lei.…

- La data de 08.02.2018, in urma inregistrarii unei cauze penale declinate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au propus Tribunalului Tulcea arestarea preventiva pentru o perioada…

- La data de 08.02.2018, in urma inregistrarii unei cauze penale declinate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au propus Tribunalului Tulcea arestarea preventiva pentru…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au pus sub acuzare pe fostul colonel de informatii din Directia Generala de Informatii a Armatei, Doru Paraschiv.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind canabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cer anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate, pronuntandu-se…

- Joi, 1 februarie 2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum…

- La data de 30.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au surprins in flagrant pe inculpatii Preda…

- Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, din Valcea, au descins, astazi, la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. Patru barbați au fost reținuți. Primele șapte percheziții au fost efectuate ieri,…

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din Politia Romana au efectuat un numar de 47 de perchezitii domiciliare…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- Trimisi in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , Cetin Noris Memedali si Senol Memedali au fost condamnati ieri de Tribunalul Constanta. Cetin Noris Memedali a luat doi ani de inchisoare pentru trafic international ilicit de…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, în paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie în cazul bataii ce a avut loc marti seara între doi politisti

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul scandalului dintre cei doi polițiști din Șimleu Silvaniei. Mai mult, surse judiciare susțin ca, in urma analizelor…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, în paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie în cazul bataii ce a avut loc marti seara între doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizând…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- La data de 12.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea…

- Dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania, la final Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta se vor pronunta asupra cauzei pe data de 10 ianuarie. Oricare va fi decizia Tribunalului, aceasta va putea fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Amintim ca, in cauza, procurorii Directiei…