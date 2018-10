Arestat la trei ani după provocarea unui accident Politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti si Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au pus miercuri in aplicare un mandat de executare a inchisorii, privind un barbat, de 41 de ani, din comuna Țințareni, condamnat la o pedeapsa cu inchisoare de 1 an si 11 luni pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului, emis de Judecatoria Targu Carbunesti. Acesta, la data de 1 noiembrie 2015, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 661 Florești, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, accidentand doi barbați, dupa care a parasit locul… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

