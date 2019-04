Stiri pe aceeasi tema

- In data de 10 aprilie, in jurul orei 20,00, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila au depistat pe raza comunei Recea o femeie in varsta de 57 ani, pe numele careia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea a patru infractiuni de inșelaciune.…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov efectueaza 6 perchezitii domiciliare și pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar penal de evaziune fiscala. La data de 27 martie a.c., politistii Inspectoratului de Politie…

- Politistii din Alba au retinut un tanar banuit de delapidare. In calitatea sa de angajat al unor localuri in care functioneaza jocuri de noroc, si-ar fi insusit incasarile. Prejudiciul cauzat prin faptele sale se ridica la peste 60.000 de lei. La data de 18 martie 2019, politistii de investigare a criminalitatii…

- Marti, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vrancea au depistat in flagrant delict, in Focșani, doi barbați, din județul Vrancea, in timp ce primeau bani de la persoana careia ii oferisera anterior, cu titlu de imprumut, o alta suma. Din cercetarile efectuate pana in prezent…

- In urma activitaților desfașurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, a fost identificata persoana banuita de comiterea infracțiunii de omor calificat, prevazuta si pedepsita de art. 188 alin.1…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Covasna, a fost reținut de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de ”talharie calificata” și ”tentativa la talharie calificata”. Suspectul este banuit ca ar fi intrat in mai multe magazine din municipiul…

- Ieri, 16 ianuarie 2019, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au identificat, la domiciliul unui tanar de 28 de ani, din Alba Iulia, o autoutilitara, in valoare de circa 7.000 de euro, care era cautata de autoritatile italiene, fiind deturnata…