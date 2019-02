Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa pe cei opt militari turci care au fugit in Grecia dupa o tentativa esuata de puci in 2016 si Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe ''o lista rosie'' cu cei mai cautati teroristi, relateaza marti DPA. Potrivit agentiei de…

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa, relateaza Agerpres.Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa…

- Autoritatile din Irlanda de Nord au arestat duminica doi suspecti in cazul exploziei izbucnite sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Autoritatile turce au arestat 109 migranti ilegali si trei calauze in provincia Izmir (vest) in timp ce se pregateau sa paraseasca tara, a informat duminica agentia DHA, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Operatiunea a avut loc in orasul Urla, potrivit DHA, care nu a precizat cand aceasta a avut…

- Autoritatile turce au arestat vineri peste 60 de persoane banuite ca ar fi avut legaturi cu gruparea terorista Statul Islamic (SI), a anuntat presa din Turcia, informeaza AFP. Parchetul din Ankara a...

- Turcia va organiza, anul viitor, o licitatie pentru constructia unui canal navigabil cu o lungime de 45 de kilometri care va fi paralel cu stramtoarea Bosfor, a declarat joi presedintele turc Tayyip Erdogan, chiar daca Guvernul de la Ankara a inghetat noile investitii pentru a tine sub control cheltuielile,…

- Autoritatile turce au arestat sau cautau peste 250 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan de orchestrarea tentativei de puci in 2016, acuzatie pe care acesta o neaga, informeaza AFP preluata de Agerpres. In…