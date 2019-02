Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o mie de persoane au fost arestate in Venezuela de la inceputul protestelor fata de presedintele Nicolas Maduro, a anuntat luni ONG-ul Foro Penal, relateaza AFP. "Intre 21 si 31 ianuarie, au avut loc 966 de arestari in cursul manifestatiilor. Dintre persoanele arestate, 700 sunt in continuare…

- SUA impun noi sancțiuni Venezuelei. Decizia afecteaza domeniul petrolier și vine dupa ce liderul opoziției de la Caracas, susținut de Washington, s-a autoproclamat președinte. Statele Unite impun noile sancțiuni impotriva companiei de stat din domeniul petrolier PDVSA, provocand pierderi de 7 miliarde…

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…

- Manifestatiile din Venezuela impotriva presedintelui Nicolas Maduro s-au soldat cu 35 de morti si 850 de persoane au fost arestate intr-o saptamana, potrivit unui nou bilant furnizat luni de mai multe ONG-uri, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Peste 20 de militari au fost arestati luni dupa ce s-au revoltat impotriva regimului condus de presedintele Nicolas Maduro in Venezuela, cu doua zile inainte de o manifestatie organizata la apelul opozitiei pentru a cere un guvern de tranzitie, relateaza AFP. "Pana in prezent, au fost…

- Guvernul Venezuelei a anunțat luni ca a suprimat o revolta militara dupa ce un grup de ofițeri au furat armament și au rapit mai mulți oficiali, iar un videoclip postat online a aratat un sergent care cerea inlaturarea președintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi…