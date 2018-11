Masina-scoala Lamborghini

In Marea Britanie instructorii auto ai scolii Get Licensed s-au asociat cu celebra firma de coverind Yiannimize pentru a le oferi aspirantilor la permisul auto ore de condus la volanul unui supercar: Lamborghini Aventador. Evident ca in toata lumea masinile-scoala sunt in general modele bazice si abordabile dar ce nu face o firma pentru a […] Masina-scoala… [citeste mai departe]