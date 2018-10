Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Kevin Garnett, fostul baschetbalist american ajuns acum la 42 de ani, ar fi fost escrocat de o firma de contabilitate cu nu mai putin de 77 de milioane de dolari, anunta presa din Statele Unite ale Americii.

- Piata din Statele Unite ale Americii este "cea mai competitiva din lume" iar faptul ca oamenii de afaceri romani se gandesc sa investeasca in strainatate este "un semn de maturitate", a declarat, joi, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform agerpres.ro. El a participat la International…

- Trezoreria SUA a publicat versiunea neclasificata a raportului privind lupta cu fluxurile financiare ilegale din Rusia. In conformitate cu legea CAATSA, adoptata in luna august a anului trecut, Administrația Trump trebuia sa transmita raportul Congresului la inceputul lunii august 2018. „Incepand cu…

- Lumea ar fi aratat cu totul diferit daca Rusia ar fi pastrat in posesie Alaska. Majoritatea americanilor considera ca Alaska a facut mereu parte din Statele Unite ale Americii, dar vastul teritoriu nu a fost nici macar un stat pana in 3 ianuarie...

- Organizatorii turneului de Mare Slem, US Open, ofera cele mai mari premii din istoria tenisului. Castigatorii competitiei din Statele Unite ale Americii la simplu feminin si simplu masculin vor incasa un premiu de cate 3,8 milioane de dolari, cu 100 de mii de dolari mai mult fata de

- Campania pentru realegerea președintelui american Donald Trump in funcție a strans peste 88 de milioane de dolari in ultimele 18 luni, conform Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, relateaza BBC, informeaza Mediafax.Suma stransa pana acum ii da un avantaj considerabil fața de orice…