Operatiunea a avut loc in municipalitatea Concepcion del Oro cand fortele de securitate, folosind echipamente de detectie cu raze X, au descoperit mai multe persoane care calatoreau in remorca, a precizat ministerul intr-un comunicat.



Cei 51 de straini, inclusiv 21 de minori, originari din Guatemala, Honduras, Salvador Nicaragua si din Ecuador, vor fi trimisi in tarile lor de origine. "Dupa ce le-a fost acordat primul ajutor, migrantii au ramas sub protectia Institutului national pentru migratie unde, dupa identificarea nationalitatii, vor primi consiliere pentru asistenta la repatriere",…