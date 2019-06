Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane au fost arestate in centrul Moscovei, dupa ce lumea a ieșit in strada in semn de solidaritate cu un jurnalist caruia i s-au strecurat droguri, cu scopul de a-l compromite.

- Politia rusa a arestat miercuri cel putin 57 de persoane, printre care opozantul Aleksei Navalnii, care demonstrau la Moscova pentru a cere pedepsirea ofiterilor implicati in cazul de inscenare contra jurnalistului Ivan Golunov, transmite Agerpres.

- Aproximativ o suta de persoane care participau la marșul in sprijinul jurnalistului Meduza, Ivan Golunov, care a fost acuzat de trafic de droguri, au fost retinute astazi in centrul Moscovei, relateaza „OVD-info".

- Politia din Moscova a retinut vineri mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov, arestat joi, relateaza AFP. Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele…

- Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele prin care cereau eliberarea lui Golunov.Ivan Golunov, in varsta de 36 de ani, a fost arestat joi de politia din Moscova, care afirma ca a gasit asupra…

- Federatia Rusa nu se va implica în formarea unei coalitii de guvernamânt în Republica Moldova. Este declaratia vicepresedintelui rus Dmitri Kozak, facuta dupa o întrevedere cu presedintele Igor Dodon. “Partidele din Moldova trebuie sa știe poziția noastra:…

- A crescut numarul victimelor din avionul care a luat foc pe un aeroport din Rusia, Moscova. In timpul aterizarii de urgenta, avionul a lovit pista si jumatatea din spate a luat foc. Daca in prima faza s-a spus ca sunt doar cateva persoane ranite, iata ca acum numarul mortilor a ajuns la 41.

- Potrivit OVD-Info, 124 de persoane au fost retinute in Rusia, cele mai multe cazuri de retinere, 68, fiind inregistrate la Sankt-Petersburg, unde sute de persoane au iesit in strada si au cerut alegeri corecte. Peste 2.000 de persoane au participat la o manifestatie autorizata de autoritatile…