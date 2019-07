Arestări de migranţi la Istanbul. Sunt peste 6.000 de persoane ''Am desfasurat o operatiune incepand cu 12 iulie (...) Am prins 6.122 de persoane in Istanbul, intre care 2.600 de afgani. Unii dintre acesti oameni sunt sirieni", a declarat ministrul de interne turc Suleyman Soylu intr-un interviu acordat canalului de televiziune NTV.



Soylu a negat insa ca migranti sirieni au fost expulzati spre tara lor, afectata de un razboi civil din 2011, dupa ce ONG-urile au declarat ca au inregistrat cazuri de persoane trimise inapoi in Siria.



"Acesti oameni, nu-i putem expulza (...) Atunci cand prindem sirieni care nu sunt inregistrati, ii trimitem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Am desfasurat o operatiune incepand cu 12 iulie (...) Am prins 6.122 de persoane in Istanbul, intre care 2.600 de afgani. Unii dintre acesti oameni sunt sirieni", a declarat ministrul de interne turc Suleyman Soylu intr-un interviu acordat canalului de televiziune NTV.Soylu a negat insa…

- ”Ca reactie la tiruri de racheta care au ranit cinci dintre concetatenii nostri (...), noi am ripostat cu armamentul nostru greu desfasurat de-a lungul frontierei”, a anuntat marti, intr-un comunicat, Ministerul turc al Apararii.Potrivit autoritatilor locale, o salva de rachete ”aparent…

- Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost…

- Explozia unei masini in Turcia, in apropiere de frontiera cu Siria, in care au fost ucisi vineri trei sirieni, este ”fara vreo indoiala terorista”, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

- Potrivit agentiei de presa turce, deflagratia a facut de asemenea doi raniti. Guvernatorul provinciei Hatay unde se afla Reyhanli, Rahmi Dogan, a declarat pentru Anadolu ca originea exploziei nu este deocamdata cunoscuta.Explozia in care au decedat trei sirieni a fost "fara indoiala un…

- Autoritatile turce au arestat miercuri doua femei cu cetatenie rusa sub suspiciunea ca sunt membre ale gruparii extremiste Stat Islamic (SI), a informat agentia de presa turca Anadolu, preluata de dpa. Cele doua femei au fost arestate in provincia de frontiera Sanliurfa, in timp ce incercau sa intre…

- Politia din Istanbul a anuntat ca a retinut miercuri 127 de persoane pentru tentativa de organizare a unor manifestatii ilegale in diferite zone ale orasului cu prilejul zilei de 1 Mai, relateaza Reuters.Politia a incercuit piata centrala Taksim din Istanbul, dar grupuri mici de demonstranti…

- Un barbat aflat in detentie in Turcia pentru suspiciuni de spionaj in favoarea Emiratelor Arabe Unite (EAU) s-a sinucis in inchisoare, a anuntat luni o sursa judiciara, confirmand informatii aparute in presa turca, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Acest barbat, arestat la Istanbul…