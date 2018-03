Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea si apoi expulzarea luni unui oficial guvernamental sarb, luni, au provocat o reintensificare a tensiunilor cu Kosovo, in momentul in care Belgradul si Pristina pareau sa reia dialogul, relateaza AFP.

- Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al politiei, Baki Kelani.Autoritatile de la Pristina au anuntat luni ca au interzis accesul in Kosovo al mai multor importanti oficiali sarbi, intre care…

- Politia kosovara a arestat luni in nordul fostei provincii sarbe, la Mitrovica, un important oficial sarb, Marko Djuric, seful agentiei guvernamentale sarbe pentru Kosovo, relateaza AFP si dpa. Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat…

- Mai multi inalti oficiali sarbi au fost impiedicati sa intre in Kosovo, care a mobilizat forte de securitate in regiunea sa nordica, in cadrul unei agravari a tensiunilor intre Pristina si Belgrad, relateaza luni Reuters si Tanjug. Autoritatile kosovare au refuzat accesul ministrului sarb…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla in Serbia unde va avea mai multe intalniri oficiale, printre care se numara si cea cu omologul sau, cu care va discuta, printre altele, si despre subiectul Sebastian Ghita. Tudorel Toader a confirmat, pentru AGERPRES, ca se afla in Serbia inca de duminica,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa. Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa.Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost impulsionarea…

- Spectacole din Serbia, Germania, Olanda, Franța, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Italia și Romania – le veți putea vedea pe toate in luna mai, cand are loc Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, TESZT. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 11.

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Toate ceasurile electrice din 25 de țari din Europa au ramas cu șase minute in urma, in ultimele doua luni. Totul s-a intamplat din cauza faptului ca cei din Kosovo au consumat mai multa energie electrica decat au furnizat, iar Serbia a refuzat sa acopere deficitul. Citește și: VIDEO - Un…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite \'\'armate a Kosovo\'\', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- Politica externa a Rusiei. De-a lungul timpului, Rusia a starnit controverse constant cu acțiunile sale pe plan extern. De la anexarea Crimeei in 2014, intervenția in Siria, amenințarea la adresa Romaniei, pana la anunțul privind noua arma nucleara. Viitorul e imprevizibil, dar alegerile prezidențiale…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei...

- Klaus Iohannis si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sunt de parere ca este nevoie de un compromis in ceea ce priveste solutionarea problemei Kosovo, pentru o directie eruopeana a Balcanilor de Vest.

- Mica regiune din Balcani nu da dureri de cap numai politicienilor, iata ca o disputa energetica intre statul autodeclarat independent si Serbia a dus ca ceasurile electrocasnicelor din Europa sa ramana in urma. Mai precis, ceasurile cuptoarelor cu microunde sau aparatelor de radio cu alarma afiseaza…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- Dupa diferendul nerezolvat dintre Croatia si Slovenia, doua dintre tarile sale membre, Uniunea Europeana a avertizat ca nu va importa dispute teritoriale: tarile candidate la aderare din Balcani trebuie sa si le rezolve, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Un acord din 2009 între Tirana…

- Dupa diferendul nerezolvat dintre Croatia si Slovenia, doua dintre tarile sale membre, Uniunea Europeana a avertizat ca nu va importa dispute teritoriale: tarile candidate la aderare din Balcani trebuie sa si le rezolve, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Un acord din 2009 între Tirana…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem…

- Aderarea la UE pana in 2025 este un obiectiv ambitios pentru Serbia si Belgradul va face tot ce se poate pentru a indeplini toate criteriile, a declarat Vucic, precizand ca o solutie la problema Kosovo este un criteriu pe care alte tari nu-l au. ''Dorim sa ajungem la un compromis - daca vom…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate ca o ingerinta…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate…

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar -, va avea loc un concert al…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar - va avea loc un concert al cantaretei…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest "conflict inghetat", a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- In urma interviului acordat de Șerban Nicolae pentru Euronews, mai multe publicații romanești au titrat: ”Șerban Nicolae: Corupții nu trebuie arestați”. ”Pacat, Euronews, eu am crezut ca acord un interviu unui ziarist. Am aflat ca am vorbit cu un soi de operator de montaj, scapat nesupravegheat…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- Hashim Thaci, presedintele Kosovo, spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci s-a declarat pregatit sa raspunda ''in orice moment'' in fata tribunalului international insarcinat cu anchetarea acuzatiilor privind crime comise de fosta rebeliune kosovara UCK, chiar daca el considera 'injusta' instanta creata la Haga,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu vine cu o replica taioasa la discursul acid susținut la Palatul Cotroceni de șeful Statului. Tariceanu susține ca 2017 a fost un an economic bun și ca Iohannis nu face altceva decat sa spuna neadevaruri care alimenteaza...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, inaintea ședinței de urgența a conducerii naționale a partidului, ca „onorabil” ar fi ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze din funcție.

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica pentru AGERPRES ca PSD trebuie sa ramana unit iar "tensiunile" de la varful partidului sa fie eliminate. Intrebat in ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la sedinta Comitetului Executiv National,…