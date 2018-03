Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea în Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP.

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Mii de manifestanti au coborat vineri pe strazile Cataloniei dupa ce justitia spaniola a incarcerat cinci lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune a regiunii, si a lansat mandate de arestare internationale contra altor sase, fugiti in strainatate, relateaza AFP. La…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in…

- Mii de persoane care se opun independentei Cataloniei au defilat duminica pe strazile Barcelonei, cerand o intoarcere la ”intelepciune”, in contextul in care regiunea nu are un guvern dupa declaratia de independenta esuata din octombrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sub sloganul ”Acum,…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi lanseaza in dezbatere publica pachetul legislativ “Pactul pentru Carte”. Este vorba de cinci propuneri legiaslative care urmeaza sa fie depuse in Parlament și care prevad alocarea a 100 de euro, de profesor și 50 de euro, de elev, pentru achiziția de carți, TVA 0% pentru…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei FC Barcelona, a laudat personalitatea atacantului argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, afirmand ca "este in top". …

- Sute de persoane au participat duminica la proteste fata de ofensiva turca impotriva kurzilor din nordul Siriei, care au avut loc in mai multe orase din Germania, fiind inregistrate incidente violente la manifestatiile din Berlin si Dusseldorf, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Manifestantii care au marsaluit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere formarea unui nou guvern regional care sa reia eforturile de separarea a Cataloniei de Spania, in pofida opozitiei Madridului si obstacolelor de ordin legal, informeaza site-ul postului France 24.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu exclude organizarea de noi alegeri in Catalonia daca candidatul separatistilor pentru sefia executivului regiunii nu poate fi investit in mod normal, a declarat el intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. 'Nu este o tragedie sa avem…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea din Belgia si sa fie condusa de Carles Puigdemont, fostul lider catalan care a fugit in aceasta tara pentru a nu fi arestat dupa tentativa esuata de proclamare a independentei Cataloniei…

- Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, candidat la conducerea regiunii, dupa ce Carles Puigdemont a renuntat la candidatura, a anuntat Legislativul regional, scrie AFP, conform news.ro.Jordi Sanchez, in varsta de 53 de ani,…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- UPC Romania ar putea fi preluata Vodafone dupa o tranzacție de 14 miliarde de euro intre operatorul britanic de telefonie și grupul american Liberty Global, care controleaza furnizorul de cablu și internet in Romania. Vittorio Colao, șeful Vodafone, a recunoscut luni existența negocierilor…

- Recent, Vodafone a confirmat ca poarta discutii referitoare la achizitionarea activelor Liberty Global de pe acele piete din Europa unde opereaza ambele companii, principala piata de acest fel fiind Germania. De ce nu-și extinde Vodafone planurile și-n Marea Britanie Vittorio Colao…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Noul mijlocaș al Barcelonei, Philippe Coutinho, a avut parte de un inceput de saptamana de coșmar. Potrivit publicației spaniole Sport, mașina lui Coutinho a fost ridicata de poliția locala din Barcelona, luni, dupa ce brazilianul, aflat impreuna cu familia și prietenii sai, a parcat ilegal in zona…

- Ministrul-presedinte destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, are intentia sa depuna juramantul pe 18 februarie la Bruxelles. Ar trebui sa urmeze o depunere a juramantului in fata parlamentului catalan, pe 21 sau 22 februarie, dar atunci ar trebui gasita o alternativa, arata miercuri media catalane.…

- Vicepresedintele Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului catalan sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea regiunii si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant, relateaza AFP:Destituit la sfarsitul lui octombrie de la presedintia…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, transmite AFP.Manifestatia,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Anul Centenarului a început cu proiecte și obiective. Într-un interviu exclusiv, acordat pentru 10 TV, europarlamentara Norica Nicolai a declarat ca este timpul pentru ținte ce vor motiva atât liderii politici, cât și oamenii de rând sa acționeze. Totodata, oficialul…

- Lionel Messi, golul 4.000 pentru FC Barcelona pe Camp Nou! Atacantul argentinian Lionel Messi a marcat golul cu numarul 4.000 pentru FC Barcelona pe stadionul Camp Nou, in partida pe care echipa sa a castigat-o cu scorul de 2-0 in fata concitadinei Espanyol, joi seara, in mansa secunda a sferturilor…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Noua achiziție a Barcelonei, Yerry Mina, nu a fost in probe la FC Vaslui. Adrian Porumboiu a anunțat ca s-a creat o confuzie in legatura cu jucatorul Yerry Mina, ajuns intre timp la Barcelona. Fostul finanțator al vasluienilor a afirmat ca, in 2014, in probe la gruparea galben-verde a fost intr-adevar…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Yerry Mina Noua achiziție a catalanilor, Yerry Mina, a fost in probe la FC Vaslui in 2014, anul cand clubul s-a desființat. Puțina lume știe ca inaltul fundaș adus de Barcelona in aceste zile, Yerry Mina, a fost la Vaslui. In 2014, jucatorul de 23 de ani s-a aflat in probe la galben-verzi, pregatiți…

- Scandal uriaș produs de arbitrii romani Din și Dinu la Campionatul European de handbal masculin 2018 . ”Ii cunoaștem, EHF ii știe foarte bine.. Așa ca sa ramana ei, noi sa ne apucam de minerit”. Intr-o atmosfera tensionata, cu peste 10.000 de oameni in tribune, Macedonia a invins Slovenia, duminica,…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Sergi Samper a suferit o accidentare groaznica. Sezon incheiat pentru fostul jucator al Barcelonei. Acum la Las Palmas, Samper și-a rupt ligamentele genunchiului stang. Samper și-a facut praf fractura de rotula și de peroneu. A fost operat la Barcelona, dar nu mai poate juca in stagiunea actuala. Post-ul…

- Victor Valdes, 35 de ani, și-a șters toate pozele și mesajele de pe conturile de socializare, punand capat carierei. Portarul nu și-a mai gasit echipa din vara, dupa desparțirea de Middlesbrough. Unul dintre cei mai mari portari ai Barcelonei și-a pus manușile in colecția cu amintiri. Și-a șters toate…