Arestare Assange. Tatăl fondatorului WikiLeaks, solicitare către guvern John Shipton, tatal biologic al lui Julian Assange, a fost secretar al WikiLeaks Party, o formatiune politica infiintata de fiul sau cu ocazia alegerilor pentru Senat din 2013 si care a inregistrat un scor de sub 1%. Presa a relatat ca John Shipton si-a vizitat fiul de fiecare Craciun in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange a locuit din 2012 pana la arestarea sa, joi. 'DFAT (Ministerul de Externe) si prim-ministrul trebuie sa faca ceva', a declarat John Shipton pentru publicatia Sunday Herald Sun din Melbourne. 'Se poate rezolva simplu pentru satisfactia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

