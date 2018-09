Arest prelungit pentru bunicul care trafica pakistanezi

Stiri pe aceeasi tema

- Dosar exploziv instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism. Un barbat care peste cateva luni va implini 68 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de migranti si constituire a unui grup infractional. Petru Mazalu…

- UPDATE 15.30: Meteorologii au facut un anunt de ultim moment. Codul galben de vant anuntat initial pana la ora 15.30, in judetele Vaslui, Botosani si Iasi, a fost prelungit pana la ora 21.30.

- NU S-A LINISTIT Cristi Butnaru, care este suspectat de viol asupra unei minore, fiind in arest la domicliu, si-a batut mama si concubina, fiind necesara interventia politiei! CAND TE MANANCA PIELEA…Scandal de pomina la locuinta familiei lui Cristian Butnaru, de 26 de ani, cunoscut ca fiind implicat…

- În cadrul celei de-a doua zi a Conferințelor Congresului Reîntregirii Neamului a fost anunțat faptul ca Anul Centenar va fi prelungit și în 2019 pentru a marca în continuare cei 100 de ani de la Marea Unire. În 2018 nu s-a reușit organizarea unui numar…

- UPDATE – 25.08.2018/ora 08:00 Unioniștii din Romania și Republica Moldova care merg pe jos in Marșul Centenarului pe traseul Alba Iulia – Chișinau au ajuns, ieri, la Iași, ultimul mare oraș in care poposesc inainte de a trece Prutul. Sambata si duminica, participanții vor fi prezenți la lucrarile…

- Magistratii ieseni au decis ca Radu Constantin Holban, barbatul care ar fi injunghiat in politist din Iasi, sa ramana in arest. Holban este acuzat de tentativa la omor dupa ce, in dimineata zilei de 28 ianuarie 2017, in jurul orei 4.30, l-ar fi injunghiat pe politistul Iulian Dorel Dumitras. Acesta…

- O familie din Republica Moldova a avut parte de o cumpana mare sambata dimineata. Masina in care se afla s-a izbit frontal de un copac in Letcani dupa ce tatal a adormit la volan. Toti cei patru membri ai familiei au ajuns la spital. Doi copii de 8ani, respectiv 2 ani se aflau pe bancheta din spate…

- Elevii din Serbia au urmat Romania in privinta numarului de medalii obtinute. Astfel, sarbii au plecat cu sase medalii, trei de argint si trei de bronz, iar delegatia Sloveniei a castigat cinci medalii, una de aur, una de argint si trei de bronz. Bosnia si Hertegovina, precum si Republica Moldova, aflate…