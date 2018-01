Arest prelungit pentru autorul accidentului mortal de la Sîg Andreas O., adolescentul care a provocat accidentul de la Sig, din a doua zi de Craciun, in urma caruia un tanar de 26 de ani a decedat, va ramane dupa gratii. Magistratii Judecatoriei Simleu Silvaniei au admis, zilele trecute, propunerea procurorilor si au prelungit durata masurii arestarii preventive cu inca 30 de zile. Solutia instantei a fost contestata de catre inculpat. Tanarul in varsta de 18 ani, din comuna Chiesd, este cercetat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol publicat sambata pe tolo.ro, sub titlul Evul mediu la Spitalul Județean Timișoara. Șef de secție sancționat ca le-a numit ”vaci” și ”ciori” pe asistente. Cum se apara: ”Conducerea spitalului lasa zeci de pacienți sa doarma pe hol”, jurnaliștii descriu in detaliu conflictul…

- Anul Nou pe stil vechi a fost sarbatorit și la Orhei. Potrivit organizatorilor, mii de oameni veniți din toate colțurile țarii la Targul de Craciun din Orhei s-au distrat și s-au veselit la concertul trupelor Alex Calancea Band and „Lupii" and „Rupt" și cuplul Costi Burlacu și Corina Țepeș.

- Andreas O., salajeanul in varsta de 18 ani care a provocat, in a doua zi de Craciun, un accident mortal in Sig, era beat crita in momentul in care a intrat cu autoturismul in grupul de tineri. O confirma rezultatele probelor biologice ce i-au fost recoltate in ziua accidentului. Astfel, daca testarea…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in zona capului de elicea unei parapante cu motor, in timp ce verifica o defectiune a aparatului de zbor. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii Gelu, comuna Varias din judetul Timis. La…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Deși curiozitatea maxima a iubitorilor culorilor galben-albastre a atins apogeul inainte de Craciun, in afara confirmarii transferarii portarului Raul Avram, de la FC Botoșani, și a mijlocașului Daniel Ștefan Carjan, de la colega de eașlon și serie, Viitorul Domnești, nimic altceva nu a mai fost anunțat…

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Mandatul lui Horia Constantinescu in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a fost prelungit pe sase luni. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- TRAGEDIE pe SOSEA. TANARUL de 18 ani care a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane a fost ARESTAT. S-a filmat in noaptea tragediei cum mergea cu MASINA In varsta de doar 18 ani, O. Andreas din Chiesd a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane dupa ce s-a urcat…

- Adolescentul de 18 ani care a luat o viața in noaptea de Craciun, urcandu-se beat la volan, va fi cercetat in stare de arest la domiciliu. Masura a fost luata miercuri, 27 decembrie, de judecatorul de drepturi și libertați, fiind valabila pentru urmatoarele 30 de zile. Reamintim ca acest tanar din Chieșd…

- Teribilul accident s-a produs marți, 26 decembrie, in jurul orei 04:30, pe DJ 191D, pe raza localitatii salajene Sag, iar cel care a produs accidentul este un tanar in varsta de 18 de ani, care s-a urcat la volanul unui autoturism baut bine și fara a poseda permis de conducere. In…

- VINA…Cu o saptamana inainte de Craciun, un tanar si-a pierdut viata si alte doua persoane au ajuns, in stare critica, la o unitate medicala din Iasi. Accidentul, petrecut la trecerea de cale ferata din Gara Rosiesti, a avut, printre altii, si un vinovat moral. CFR a primit, de-a lungul timpului, mai…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit impuscat in zona gatului, marti, in a doua zi de Craciun, pe raza comunei Ulma, in zona Lupcina. Nicolae Torac, domiciliat in satul Magura, comuna Ulma, se afla intr-un autoturism, in care s-au mai aflat doi tineri. Din primele cercetari ale politistilor ...

- Ultimul lot de tramvaie second hand urma sa ajunga in depoul OTL inainte de Craciun. Intre sarbatori, tehnicienii monteaza aparatura electronica specifica Oradiei, iar anul viitor garniturile galbene ar urma sa iasa in trafic. Conducerea OTL și viceprimarul Mircea Malan au prezentat achiziția…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Sig, marți, 26 decembrie a.c., in jurul orei 4.30. Un adolescent de 18 ani din Chieșd, conducea autoturismul pe Drumul Județean 191D, iar in localitatea Sig a lovit din spate un grup format din patru tineri, care se deplasau pe marginea drumului, in aceeași…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Durere fara margini in familia unui primar din judetul Dambovita. Fiul sau a fost impuscat mortal in timp ce se afla la o partida de vanatoare. Cel care a apasat pe tragaci si l-a ucis din greseala este un paznic. Barbatul sustine ca l-a confundat cu un mistret.

- Partida va avea loc la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 19:00. Echipa oradeana este favorita certa a intalnirii, in fata unei formatii mai modeste, aflata pe penultimul loc al clasamentului. Gazdele vor avea ocazia in acest meci sa roteasca toti jucatorii, eventual sa-si menajeze…

- Fiscul vrancean va avea program redus saptamana viitoare, in perioada dintre Craciun și Anul Nou. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca ghișeele instituției vor fi inchise in zilele de 25 și 26 decembrie. In urmatoarele doua zile, 27 și 28 decembrie, programul…

- Un jurnalist mexican a fost impuscat mortal marti in timp ce se afla la petrecerea de Craciun organizata de scoala la care invata fiul sau, au anuntat autoritatile, ceea ce creste la 12...

- Daca este vorba de cadouri, haide sa o luam metodic si sa vorbim despre trei femei carora le poti face un cadou deosebit, in functie de situatie si de relatia ta cu acestea: mama, iubita si colega ta de birou. Trebuie sa mergi la sigur si sa stii ca faci cea mai inspirata decizie inainte de Sarbatori,…

- Infrangerea suferita de AC Milan pe terenul lui Hellas Verona scor 0-3, intr-o partida contand pentru etapa a XVII din Serie A, nu a putut fi trecuta ușor cu vederea de conducerea clubului milanez. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul oficial al lui AC Milan, conducerea rossonerilor a decis sa…

- Pentru familiile cu copii mici „securizarea” bradului, foarte atractiv pentru copii, este o adevarata problema. O familie tanara a gasit solutia pentru a feri bradul de copil dornic sa „smotoceasca” pomul de Craciun.

- Un copil în vârsta de aproximativ 5 anișori a fost lovit de un autoturism, minorul fiind în stare grava. Spre locul accidentului au plecat echipaje de poliție și o ambulanța de la Dej, pentru a acorda îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc în jurul orei…

- Conducerea lui Dinamo, prin vocea directorului sportiv Ionel Danciulescu, a confirmat oferta primita din partea lui Anji Mahacikala pentru Paul Anton. Danciulescu a recunoscut ca fotbalistul are pe masa un salariu bun si ca mijlocasul isi doreste sa plece in iarna. ProSport a scris…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press.

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte la Boghești. Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. Victima este un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, Dorinel P. Acesta a fost accidentat in timp ce mergea spre casa, unde se afla mama sa, de care avea grija. Vom reveni cu informații.

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- Conducerea școlii din Teleorman unde mai mulți elevi de clasa a opta și-au batut și umilit profesoara nu a ramas impasibila dupa ce a aflat despre revoltatorul incident. In unitatea de invațamant s-a constituit o comisie de cercetare, iar parinții copiilor care au participat sau asistat la scenele incredibile…

- Politistii argeseni l-au identificat pe soferul care, pe 19 noiembrie, a produs un accident mortal la Bascov, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.Este vorba de un tanar de 23 de ani, din comuna argeseana Baiculesti. Acesta a fost retinut de politistii Serviciului…

- „USR Arad apreciaza ideea unui orașel de Craciun, dar, ca intotdeauna, bunele intenții ale administrației Falca se dovedesc distructive. Podiumuri din lemn, pregatite pentru targul anual de Craciun, acopera astazi o buna parte din Parcul Eminescu! Deși protestele de acum cațiva ani au oprit betonarea…

- CNN a anunțat ca jurnaliștii sai nu vor participa la tradiționala petrecere de Craciun organizata de Casa Alba. Postul de televiziune se afla intr-un conflict deschis cu președintele SUA din cauza atacurilor repetate. Ultimele comentarii ale lui Trump, spun cei de la CNN, au pus in pericol jurnaliștii…

- Preotul din comuna galateana Schela care a fost retinut dupa ce duminica a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l, a fost arestat preventiv pentru…

- Un preot din comuna galateana Schela, un barbat de 44 de ani, a fost retinut, dupa ce, duminica seara, a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame…

- Danut Hohota, un preot din comuna galateana Schela, a fost retinut de politisti dupa ce a accidentat mortal duminica seara un barbat si a parasit locul accidentului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame alcool in aerul pur expirat, relateaza Digi 24.Preotul in varsta…

- Pe raza localitatii Schela, pe DJ 251, s-a produs un grav accident de circulatie. Un preot din localitatea galateana Negrea a accidentat mortal, seara trecuta, un barbat de 49 de ani. Dupa producerea accidentului acesta a fugit, insa, a fost a fost gasit la doar cateva ore de la producerea accidentului.…

- Preotul din comuna Schela, judetul Galati, a accidentat mortal un barbat de 49 de ani cu mașina și apoi a plecat de la locul accidentului. Preotul, care era baut, a fost retinut pentru 24 de ore. „Un barbat de 49 de ani, din Schela, in timp ce se deplasa pe partea dreapta a drumului DJ251K, a fost…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Crina Dragu, a declarat, luni, ca un accident mortal a avut loc duminica seara pe raza comunei Schela. "Un barbat, de 49 de ani, din Schela, in timp ce se deplasa pe partea dreapta a drumului DJ 251 K, a fost accidentat mortal de un autoturism.…

- Un preot din comuna galateana Schela, un barbat de 44 de ani, a fost retinut, dupa ce, duminica seara, a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame…

- Un accident grav s-a produs marti dimineata pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers spre Buzau. Un biciclist a fost spulberat de un autoturism condus de un sofer aflat in stare avansata de ebrietate inca de la primele ore ale diminetii.

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, ar putea ramane la conducerea aliantei militare pana in 2019, informeaza luni cotidianul norvegian Dagbladet, relateaza DPA. Jens Stoltenberg a preluat conducerea Aliantei Nord-Atlantice in 2014 pentru un mandat de 4 ani.Stoltenberg…

- La cateva ore de la accidentul teribil din localitatea Palosco, situata in provincia Bergamo, jurnalistii de la bergamonews.it au facut publica o poza cu unul dintre adolescentii care au pierit. Presa locala a mai relatat ca, dupa ce s-a produs tragedia, la fata locului, au ajuns mai multi romani, carora…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri, dupa audierea omului de afaceri Adrian Sarbu, ca acesta a relatat despre intentia conducerii SRI de a prelua Realitatea TV, referindu-se la o discutie de la sfarsitul anului 2010, in cadrul careia…