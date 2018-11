Arena Națională SE ÎNCHIDE pentru câteva luni. Firea: „Care e vina mea?” „Cu Arena Naționala se intampla ca noi aveam un contract legal, care funcționa foarte bine, prin care unul din cluburile care inchiria cel mai des Arena Naționala achita contravaloarea gazonului. O gazeta de sport ne-a facut plangere la DNA, care a deschis o ancheta in rem, s-a suspendat contractul, am ramas fara contract. FIFA și UEFA au spus ca gazonul respecta normele. Am ramas fara compania care sa se ocupe de mentenanța gazonului. Este o procedura. Avand in vedere starea precara a gazonului de pe Arena Naționala, am luat hotararea de a inchide Arena Naționala pe toata perioada remedierii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

