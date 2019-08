Arena din Alkmaar arată ca după bombardament. S-a prăbușit acoperișul Arena pe care AZ Alkmaar iși disputa meciurile de pe teren propriu arata ca dupa bombardament. Asta dupa ce sambata seara o parte a acoperișului stadionului s-a prabușit. Scenele cu stadionul facut praf i-au șocat pe fanii lui AZ, mai ales ca arena de 17.000 de locuri era una relativ noua, contruita in urma cu 13 ani. Conform administratorului arenei de vina pentru dezastru a fost vantul puternic, care a ”lovit” Olanda in aceste zile. Pagubele sunt insemnate, arena nemaiputand fii funcționala cateva luni, astfel ca meciul de joi dintre AZ Alkmaar și Mariupol (Ucraina) din turul III preliminar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

