- Cateva mii de persoane s-au adunat in Piata Unirii din Iasi si scandeaza lozinci anti-PSD. Manifestarea ad-hoc se desfasoara in acelasi loc in care, cu doar cateva minute inainte, a avut loc mitingul PSD.

- Judecatorii ieseni au analizat zilele trecute patru mandate europene de arestare emise de autoritatile din Franta. Tot atatea persoane de etnie roma, toate originare din judetul Vaslui, au fost arestate la Iasi, acestea fiind acuzate de mai multe infractiuni comise in dauna statului francez, prin intermediul…

- Elevii ieseni aflati in Sri Lanka la momentul atentatelor de zilele trecute au revenit cu bine in Romania. Tinerii au pasit din nou pe teritoriul autohton in cursul zilei de marti, intorcandu-se in tara cu un avion care a plecat din capitala srilankeza, din cate anunta Ministerul condus de Teodor Melescanu,…

- Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul judetului Iasi este singurul proiect mai important decat eterneul, de-acum, proiect privind trecerea din administrarea comunei Ruginoasa in cea a Consiliului Judetean a 1.725 mp de teren pentru construirea unui centru de antrenament al fotbalistilor…

- La bursa generala a locurilor de munca organizata vineri de AJOFM la Iasi si la Pascani au participat 99 agenti economici, cu o oferta de 1.545 locuri de munca vacante. Din cele 960 de persoane prezente la eveniment, 671 persoane au fost selectionate in vederea sustinerii interviului, iar 45 solicitanti…

- Liberalii ieseni sustin ca proiectul Primariei privind interzicerea masinilor poluante in oras ar trebui transat printr-un referendum si cer municipalitatii sa nu mai “ameteasca“ opinia publica cu masuri “propagandistice“ potrivit news.ro.Liderul PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, afirma, intr-un…

- Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada februarie 2019 – prezent, doua persoane din Iasi s-ar fi aprovizionat cu droguri de mare risc de la persoane din Bucuresti, iar ulterior le-ar fi comercializat pe raza judetului Iasi. In urma perchezitiilor, au fost ridicate heroina, bani, mijloace de comunicare…

- Continua protestele procurorilor la Iasi. Comunicatul oficial: Avand in vedere ca OUG 7/2019 a fost modificata printr-o noua ordonanta de urgenta in pofida avizului negativ emis de CSM la data de 05.03.2019, ca modalitatea de legiferare in domeniul justitiei de catre legiuitorul delegat este lipsita…