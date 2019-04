Are și el boala românilor: Emmanuel Macron închide școala elitelor…

Exclusivista si deconectata de oamenii de rand, Scoala Nationala de Administratie a Frantei (Ecole Nationale d'Administration - ENA), institutia de invatamant unde sunt formate elitele din administratie si politica si unde a studiat inclusiv Emmanuel Macron, ar putea fi inchisa de acesta din urma pentru a raspunde unei revendicari exprimate in timpul protestelor ''vestelor galbene'', relateaza AFP joi, inaintea conferintei de presa la care liderul de la Elysee va anunta concluziile sale in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a lansat-o in incercarea de a calma aceste proteste, potrivit…