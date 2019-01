Stiri pe aceeasi tema

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu are iubit. Carmina s-a fotografiat alaturi de cel care i-a furat inima. Carmina, fata cea mare a lui Liviu Varciu, se pare ca are iubit. Aceasta a postat in mediul online, potrivit spynews.ro , o fotografie in care apare alaturi de tanarul care a cucerit-o. „Este cea…

- Fiica cea mare a lui Liviu Varciu are iubit. Carmina este o domnișoara in toata regula, astfel ca fiorii primei iubiri au batut la ușa. Carmina și iubitul sunt foarte frumoși impreuna, iar sentimentele pe care și le poarta se pot citi in ochii lor.

- Dublu duel plin de emoții la Exatlon, in ediția de vineri seara, 14 decembrie. Concurenții au jucat un duel de eliminare la masculin și unul la feminin. Concursul se afla pe ultima suta de metri și concurenții raman tot mai puțini. In duelul de la masculin au jucat vineri seara Alin Andronic și Doru…

- Anda Calin și Liviu Varciu s-au desparțit, la doar cateva luni dupa ce bruneta i-a daruit artistului o fetița. Tanara iși continua viața fara nicio problema și are foarte mare grija de copilul ei. Totuși, aceasta spera ca il va gasi pe barbatul care sa o duca in fața altarului. “Am avut discuția despre…

- In timp ce PSD anunta o miscare de ultim moment si vrea sa conteste la Curtea Europeana de Justitie raportul MCV, Curtea Constitutionala a Romaniei declara ca recomandarile Comisiei Europene sunt obligatorii pentru tara noastra, ca urmare a unei...

- Cei cinci judecatori de la Judecatoria Chișinau și Curtea de Apel Chișinau reținuți pentru acte de corupție ridicau, lunar, salarii de peste 15 mii de lei. Doi dintre ei au beneficiat in ultimii ani de donații in valoare de zeci de mii de lei, scrie zdg.md .

- Prieteni foarte buni si colegi pe platourile de filmare, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu iau cu asalt bucataria ”Chefi la cutite” in cel de-al saselea sezon, ce are premiera pe 29 si 30 octombrie, de la 20:00, pe Antena 1. Mai mereu pusi pe sotii, cei doi isi vor face aparitia in fata celor trei maestri…