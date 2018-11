Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al Ministerul Afacerilor Interne, Dorin Purice, a declarat in studioul radio Sputnik Moldova ca Executivul examineaza posibilitatea ca cetațenii sa-și poata ridica cazierul juridic in teritoriu, fara a mai fi nevoiți sa se deplaseze la Chișinau.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avut astazi, la ora 10:10, o intrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, pentru a discuta despre presupusa ucidere a jurnalistului saudit Jamal Kashoggi, care a disparut de cand a intrat in Consulatul saudit din Istanbul, in urma

- Astfel, în timp de opt ani, numarul studenților în universitați s-a redus cu aproape 40%. Din sistemul universitar au plecat în ultimii ani în jur de 23% dintre profesori. Situația este similara și în ceea ce privește numarul absolvenților școlilor și liceelor.…

- Peste cartierul de vest al Bacaului, chiar și peste o parte a comunei Margineni, de aproximativ șase luni se lasa o ademenitoare aroma de cafea proaspat prajita. Vine de la prima fabrica de cafea din Moldova și a treia ca marime din țara, lansata in luna martie in Bacau sub numele de „Mister Tosh Caffe“.…

- Secretarul de Stat a Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Dragalin, a efectuat o vizita de lucru la Kiev, Ucraina, in cadrul careia a participat la “2nd Association Exchange Forum“, care are loc in perioada 19-21 septembrie.

- Grupul civic ”Impreuna pentru A8” și ”Moldova vrea autostrada” au afișat azi la locul unde are loc un eveniment național al drumarilor, bannere prin care afirma: Moldova s-a saturat de promisiuni. Moldova vrea autostrada! Istoria presiunii civile pentru a fi construita A8 este mai ampla. Iașul trebuia…

- Secretarul de Stat al Ministerului Justitiei, Nicolae Esanu, avertizeaza autoritatile de la Chisinau ca Moldova ar putea fi condamnata la CEDO pe cazul retinerii cetatenilor turci care activau la Liceul Orizont.