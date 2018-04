Stiri pe aceeasi tema

- Dupa autocarele si microbuzele care au costat cat cateva vile cochete in oras, Centrul Judetean pentru Cultura continua cu cheltuielile extreme. In bugetul de anul acesta este prins un eveniment care costa nu mai putin de jumatate de milion de lei. Culmea este faptul ca cei 550.000 de lei nu sunt folositi…

- Aproape 19 m.c. de material lemnos a fost confiscat unei firme de pe Valea Ilvelor, in urma unui control efectuat, miercuri, de polițiști, fiind aplicata totodata și o amenda de peste 6.000 lei, din cauza ca a efectuat doua transporturi folosind același aviz de insoțire a marfii. Potrivit IPJ BN,…

- Un agent economic de pe Valea Birgaului, care activeaza pe linia exploatarii și prelucrarii lemnului, a fost descoperit de polițiști și de inspectorii Garzii Forestiere cu aproape 18 m.c de lemn carora nu le-a putut justifica proveniența. Lemnul, in valoare de aproape 7.000 lei a fost confiscat, iar…

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Sapatamana trecuta, fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza unor documente aferente unui contract de vanzare-cumparare…

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- Din dosarul Corneliei Baciu, care a fost trimisa in judecata in 2015 deoarece ar fi constituit un grup infractional organizat ce ar fi contractat prin interpusi credite false, reiese faptul ca au existat si persoane care au contractat credite pentru ele insele, principala inculpata din acest dosar ajuntandu-le…

- Spatii de productie in valoare de aproape 4 milioane de euro sunt scoase la vanzare sau la licitatie in zona industriala. Cele mai multe sunt obiectul unor rasunatoare falimente. Cine vrea sa se indrepte spre zona de productie o poate face fara probleme. Mai multe hale si unitati de productie din zona…

- O firma infiintata abia in anul 2016, cu doar un an de activitate, pregateste ditamai cartierul rezidential in Viisoara. Acesta este compus din nu mai putin de 24 de case exclusiviste. Desi firma este noua, personajele din spatele sau sunt cunoscute si…controversate. Unul dintre cele mai grandioase…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Istrate Stetco, a fost destituit de premierul Viorica Dancila din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor, dupa aproximativ un an de zile de la numirea lui in functie. In locul lui a fost pus in post un profesor de la USAMV Cluj, Ilie Covrig,…

- Omul de afaceri Ioan Moldovan, care s-a aflat ani de zile in topul celor mai bogati romani, s-a apucat de vandut tot ce tine de turism. Acesta a scos la vanzare toate cele trei hoteluri ale sale, pentru care cere exorbitanta suma de 24 de milioane de euro. Ioan Moldovan a inceput anul cu stangul. Chiar…

- Una dintre firmele aflate sub umbrela lui Sebastian Ghita, Hidrocanal Bistrita, a intrat in insolventa ca urmare a cererilor venite din partea firmei dejene Samus Tec, a omului de afaceri Ioan Tecar, si a unei companii germane, VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH, cu care Hidrocanal castigase in Bistrita…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, este de parere ca pasii prin care fabrica de caramida a ajuns in proprietatea BCR, a reprezentantilor CITR, firma care s-a ocupat de insolventa fabricii de caramida si a companiei Dedeman au fost facuti astfel incat sa fenteze legile. In momentul…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, anunța Mediafax. Mandatul european de arestare…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- Ioan Moldovan, unul dintre cei mai imprtanti jucatori de pe piata carnii nu pare sa mai poata sa faca fata competitiei, care apeleaza la rebranding si alte artificii care sa-si vanda produsele. Investitorul a fost nevoit sa concedieze jumatate dintre angajatii sai de la abatorul din Sieu Magherus. …

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Datoriile par sa ii desparta iremediabil pe cei doi investitori ai grupului Metropolis, care si-au investit impreuna banii mai bine de 15 ani. Asa se face ca in timp ce Chifa incearca sa scoata bani si din piatra seaca, strans cu usa de cei care vor sa-si recupereze datoriile, Rus pregateste ditamai…

- Primaria Bistrita a scos la licitatie unul dintre cele mai banoase contracte de anul acesta. Este vorba despre restaurarea Bisericii Evanghelice, care va inghiti aproape 11 milioane de lei. Monumentul spre care s-au directionat milioane in ultimii ani, a atras atentia a 12 firme, care s-au asociat,…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fost extradat de Suedia si dus la inchisoare. Acesta isi va ispasi pedeapsa in Penitenciarul Rahova,…

- Problemele firmelor detinute de Radu Chifa si Petru Rus sunt mari de tot. Opt firme din grupul Metropolis au intrat rand pe rand in insolventa, datoriile acestora cifrandu-se la cateva zeci de milioane de euro. Printre creditori se numara, culmea, si patronii acestora, sau membri ai familiilor lor.…

- Primarul Ovidiu Cretu vrea sa ia cu forta terenul de pe Bistricioarei, unde vrea sa faca o parcare. Proprietarul parcarii refuza de cativa ani buni sa vanda terenul, fiind nemultumit de suma oferita de municipalitate. Primaria Bistrita spera sa ia terenul obligat-fortat folosindu-se de o chichita legislativa.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- Opt milioane de euro vor fi alocati pentru Wonderland, potrivit primarului Ovidiu Cretu, in timp ce pentru modernizarea unor strazi municipalitatea aloca 10 milioane de lei. Si asta pe motiv ca in zona respectiva se dezvolta un nou cartier. Ovidiu Cretu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de…

- Doru Ciocan, un om de afaceri care pregatește un important proiect imobiliar in zona Zavoaie, a bagat in spital, saptamana trecuta, un tanar care traversa strada pe trecerea de pietoni. Acesta a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu și l-a luat in plin pe tanar. Se banuiește ca acesta participa la…

- Primaria Bistrița pregatește un nou sediu pentru Ocolul Silvic al municipiului. Acesta va fi amenajat intr-un fost punct termic din zona Ștefan cel Mare. Pe contractul de mai bine de un milion de lei a pus mana o fosta firma de casa, care, se pare, a reintrat in grațiile municipalitații. Ocolul Silvic…

- Fostul patron al U Cluj, Florian Walter, se afla in spatele unei afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro prin care se vor gestiona deseurile din judetul Suceava. Contractul respectiv a fost incheiat prin firma Romprest Energy SRL pe o perioada de 25 de ani. Singurul actionariat al firmei este…

- Politistii au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane lei. Oamenii legii au luat in vizor o firma de protectie si paza din Cluj-Napoca, ai carei administratori au inregistrat in evidentele contabile mai multe achizitii…

- Primaria Bistrița se pregatește sa cheltuiasca anul acesta 100.000 de euro pe parcometre. Acestea vin sa ii ajute pe șoferi sa achite parcarea cu plata, mai ușor. Culmea este faptul ca Primaria Bistrița a mai avut o asemenea tentativa, in urma cu cațiva ani, care insa s-a dovedit total nefuncționala,…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- Dupa ce a jonglat cu mai multe firme, in speranța de a scapa de creditorii care le suflau in ceafa, administratorii Gomar Lux apeleaza la unul dintre cei mai bogați romani, bazandu-se pe cea mai noua investiție a acestuia. Este vorba despre Ion Țiriac, care s-a bagat anul trecut și pe piața de carburanți.…

- Partia de schi, continua sa inghita bani, deși pana acum nu a funcționat nici macar o zi. Primarul Cretu pare sa fie urmarit de ghinion, in conditiile in care pe partie s-a asternut un strat bun de zapada, care insa nu poate fi batatorita din cauza ca pamantul de sub acesta nu este inca inghetat. Municipalitatea…

- Licitatia organizata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (CJ BN) pentru atribuirea contractului de modernizare a DJ 172 E pe un tronson de 7 km intre Strugureni si Matei a fost prelungita pana la jumatatea lunii iunie. Firmele care au depus oferte au cerut o multime de clarificari si, mai mult decat…

- Postul de ministru pe probleme legate de singuratate, a fost creat de șefa Guvernului britanic Theresa May. Aceast post va fi ocupat de adjunctul ministrului britanic pentru sport si societate civila Tracey Crouch. Expertii se tem ca in tara se inregistreaza o „epidemie de singuratate”. Initial, functia…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Ion Șteaburdea un patron influent in Targul-Jiu l-a acuzat pe finul sau, Laurențiu Țavoc, un alt om de afaceri ca i-ar fi luat clienții. Patronul anchetat…