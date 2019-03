Stiri pe aceeasi tema

- Costel Preda a pierdut lupta cu viata. Boala nemiloasa l-a rapus luni, 25 februarie 2019, sufletul lui s-a urcat la ceruri. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Mitropolit Nifon, astazi,26 februarie 2019, trupul neinsufletit va fi depus in Capela Mitropoliei. Maine, la orele 18:00, se…

- Prezentatoarea reality show-ului „Ferma“ Mihaela Radulescu (49 de ani) a dezvaluit ca, in timpul filmarilor pentru emisiune, si-a distrus incaltamintea si hainele de la branduri celebre.

- Tanarul fotbalist Mihai Vlad a incetat din viata la varsta de 26 de ani in urma unei boli incurabile despre care a aflat mult prea tarziu pentru ca medicii sa-l mai poata salva. Sportivul juca in echipa Interport Filipesti. In urma cu cateva luni, Mihai li s-a plans colegilor ca nu se simte…

- Gemma Greenwood, a murit cu cateva zile inainte de Craciun, la doua zile dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei, Ben. Femeia s-a luptat nu doar cu boala, ci și cu medicii care i-au ignorat simptomele timp de zece luni. Femeia din Middleton, Greater Manchester, a fost pentru prima oara la un consult…

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- Un medic cunoscut in Vrancea s-a stins din viața dupa ce a pierdut lupta cu o boala incurabila. Doctorul vancean Danuț Ceamburu a murit la varsta de 66 de ani, chiar in ziua in care era sarbatorit Sfantul Daniel.

- Prezentatoarea de televiziune Lavinia Petrea are un soț care o ajuta și o susține in tot ceea ce face, dar pe care vedeta il ține departe de ochii curioșilor. Lavinia Petrea este casatorita și are trei copii. Formeaza o familie fericita alaturi de Romulus, partenerul ei de viața. Deși cei doi se ințeleg…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și partenerul ei de viața, Tavi Clonda, au avut parte de momente speciale in doi. De cand a venit pe lume fiica lor, Victoria, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au concentrat atenția pe micuța, timpul petrecut in doi fiind unul limitat. Insa acum vedeta…