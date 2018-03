Stiri pe aceeasi tema

- Grupul petrolier rus Lukoil a raportat miercuri un profit net de 418,8 miliarde ruble (7,26 miliarde dolari) pentru anul 2017, mai mult decat dublu fata de 206,8 miliarde ruble in 2016, ca urmare a efectelor evolutiilor cursului de schimb si a vanzarii companiei miniere Arkhangelskgeoldobycha, informeaza…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani.

- Grupul petrolier anglo-olandez Shell a anuntat joi seara vanzarea activelor sale upstream din Noua Zeelanda catre grupul austriac OMV, proprietarul OMV Petrom, pentru 578 milioane de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Proiectul de export va fi implementat de GSP Holding in cadrul unui program de investiții derulat de compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil&Gas și va consta in furnizarea de servicii de proiectare, achiziții, construcții-montaj, instalare a conductelor submarine,…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Spectacolul Mincinosul de Carlo Goldoni, realizat la Teatrul “Sica Alexandrescu” din Brașov de catre regizorul Vasile Nedelcu, va avea primele reprezentații in datele de 10 și 11 martie 2018. Realizarea spectacolului Mincinosul de Carlo Goldoni a stat pentru mine sub semnul emoției și bucuriei de a…

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath ar fi obtinut o noua runda de finantare, in valoare de 120 de milioane de dolari, firma ajungand astfel sa fie evaluata la peste 1 miliard de dolari, sustin surse anonime citate vineri de publicatia TechCrunch.

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Pe segmentul de retail numarul de computere vandute a fost mai mic cu 10%, dar veniturile au fost mai mari cu 5%. Per ansamblu, piata de PC-uri s-a mentinut aproape de nivelul de 700.000 de unitati.

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…

- O agentie imobiliara de lux a anuntat pe pagina sa de internet punerea in vanzare a Pazo de Meiras, resedinta de vara si proprietate a familiei fostului dictator spaniol Francisco Franco,...

- Stadionul Olimpic din Pyeongchang, pentru construirea caruia s-au cheltuit 109 milioane de dolari, va fi demolat dupa Jocurile Paralimpice, competitie care va avea loc luna viitoare, scrie news.ro.Potrivit The Korea Times, arena va fi demolata deoarece pe termen lung aceasta este cel mai putin…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Achitarea acestei amenzi era unul dintre criteriile de care CIO a mentionat ca va tine cont atunci cand va decide, sambata, ridicarea sau nu a suspendarii. ''Amenda a fost platita'', a mentionat sursa respectiva. Comitetul Executiv al CIO se va reuni…

- In anii ’80, pe cand Mircea Malița era ambasador in Elveția, la Berna, distinsul matematician și diplomat aranjase o afacere extraordinara pentru Romania comunista: un contract cu firma elvețiana Nestle

- Lisa Marie Presley, fiica ”Regelui” Rock&Roll-ului, Elvis Presley, are datorii de 16,7 milioane de dolari, se arata într-un raport contabil facut public de TMZ. Lisa Marie Presley nu si-a mai platit taxele la stat între 2012 si 2015, strângând o…

- ”Black Panther”, prima producție Marvel dedicata unui super erou de culoare, a incheiat weekend-ul cu incasari de 192 de milioane de dolari, depașind estimarile de 170 de milioane. Cu aceste caștiguri, lungmetrajul se afla la mare departare de ocupantul locului 2 in box office, filmul ”Peter Rabbit” cu…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Mama a trei copii, antreprenoarea Emma McNeilly, din Australia, a creat literalmente o afacere de milioane de dolari din prosoape de bucatarie si sorturi pe care imprima lucrarile de arta ale unor scolari.

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Reteaua de restaurante fondata de celebrul bucatar britanic Jamie Oliver are datorii de peste 125 de milioane de dolari. Oliver a fost nevoit sa inchida 13 localuri din Regatul Unit si sa concedieze 450 de angajati.

- In cateva zile se va da startul meciurilor grupelor de calificare regionala ESL Pro League Season 7. Acestea se vor incheia pe 26 aprilie și vor decide cele 12 echipe care vor juca in finala ce se va desfașura in intervalul 14-20 mai. Componența grupelor de calificare regionala: …

- Simona Halep poate pierde un contract de sponsorizare de 2 milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite, cauza fiind politica avuta de echipa manageriala a numarului 2 WTA. Una dintre cele mai cunoscute firme de cosmetice din Statele Unite ale Americii i-a pus Simonei Halep pe masa un…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- ANRM si Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 – Costinesti, EX – 18 Vama Veche si EX – 19 Adamclisi, aprobate prin hotarari de guvern, care prevedeau obligatii minime de explorare asumate de Chevron.

- Actorul american Chuck Norris a dat in judecata companiile CBS si Sony Pictures, pe care le acuza ca nu i-au platit veniturile rezultate din distributia online a serialului TV "Walker, politist texan/ Walker, Texas Ranger" (1993), care s-ar ridica la cel putin 30 de milioane de dolari.

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- Fondatorul Microsoft a investit peste 40 milioane de dolari in Alianta mondiala pentru medicamentele destinate bovinelor, GALVmed, un ONG cu sediul in Edinburgh care realizeaza cercetari in domeniul vaccinarii bovinelor si genetica. Bill Gates se lanseaza in acest nou proiect "genetic" dupa…

- 10. ”Padmaavat”, o superproductie bollywoodiana, despre o legendara regina hindusa care a provocat furia grupurilor radicale hinduse din India, debuteaza pe pozitia a zecea, cu incasari de 4,3 milioane de dolari in acest weekend. 9. ”Paddington 2”, continuarea…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Google a cheltuit pentru prima data mai mult decat orice alta companie in 2017 pentru a influenta Washingtonul. Și-a batut propriul record si a alocat mai mult de 18 milioane de dolari pentru operatiuni de lobby, astfel incat sa atraga atentia autoritatilor americane asupra unor chestiuni…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza marti DPA.

- Muzeul Gardner din Boston, Statele Unite, a decis sa isi extinda pe termen nelimitat oferta de a recompensa cu 10 milioane de dolari promisa celui care va ajuta la gasirea a 13 tablouri magistrale, printre care se numara lucrari semnate de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu aproape 30 de ani,…

- Cluburile de fotbal, in special din Anglia, platesc din ce in ce mai multe comisioane unor intermediari cu ocazia transferurilor de jucatori, sumele cheltuite dublandu-se in ultimii cinci ani, conform unui raport al FIFA publicat marti. In 2017, cluburile au platit 446 milioane dolari…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP.…

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra...

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…