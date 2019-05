Are 50 de ani, dar arată ca la 30! Daniela Gyorfi, într-o rochie…

Daniela Gyorfi este o femeie foarte indrazneata! Ajunsa la varsta de 50 de ani, cantareata are curaj sa isi arate corpul in haine foarte sexy si transparente, asa cum s-a intamplat miercuri seara, in cadrul unui eveniment monden.