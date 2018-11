Are doar 19 ani si plange de dorul baietelului ei de doi anisori. Fiu care, acuza fata, i-a fost smuls de la piept atunci cand il alapta. Iar de la ultima data in care si-a strans copilul in brate ar fi trecut mai bine de un an. A fost cel mai dureros an din viata fetei care nu mai are nimic pe lumea asta, de cand a ramas fara fiul ei.