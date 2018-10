Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce runda trecuta a adminsitrat un sec 3-0 formației Petrolul Ploiești, tehnicianul Emil Sandoi iși propune astazi in derby-ul marilor orgolii din liga secunda pe care elevii sai il vor susține in deplasare cu CS Mioveni, sa-și treaca in cont un nou succes. „Iesim dintr-o serie de derby-uri, incepem…

- Esecul suferit in etapa trecuta la Medias, 0-1 cu Gaz Metan, dupa un gol primit in prelungiri, nu i-a descurajat pe jucatorii Politehnicii. Fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican sunt la doua puncte de un loc de play-off si nu iau in calcul decat un succes

- Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, a digerat cu greu eșecul pe care echipa sa l-a suferit in aceasta runda in minutele de prelungirea ale partidei de la Mediaș cu Gaz Metan. „Cred ca a fost un meci echilibrat, nu unul spectaculos. Doua echipe care si-au dorit victoria.…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca obiectivul elevilor sai in duelul de maine din Cupa Romaniei de la Voluntari este calificarea in faza urmatoare a competiției. „Voluntariul a caștigat Cupa Romaniei și e normal sa-și doreasca o noua performanța in aceasta competiție. Noi…

- CHIȘINAU, 28 aug — Sputnik, Doina Crainic. În primul rând, trebuie sa cunoaștem ca, în Germania, salariul se negociaza la valoarea lui bruta, prin urmare suma pe care o veti primi în mâna va fi diferita de cea negociata în timpul interviului, potrivit…

- FC Botoșani are incepand din aceasta saptamana aceasta, un nou antrenor cu portarii. Dupa ce Alin Bordeanu a a dat curs ofertei primite de la mircea Rednic, urmand a face parte din staff-ul acestuia la atabi, Costel Enache a optat pentru Mihai Ștețca pentur postul de antrenori cu portarii. In varsta…