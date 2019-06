Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL l-a iertat pe deputatul Ben Oni Ardelean, dupa ce i-a facut pe jurnalistii acreditati la Parlament "nesimtiti" si "tupeisti". "Este un comportament in totala contradicție cu atitudinea noastra fața de mass media. PNL intotodeauna a respectat activitatea jurnaliștilor. Il cunosc pe Ben…

- Ludovic Orban susține ca-l va sancționa pe deputatul PNL Ben Oni Ardelean daca acesta va mai avea o ieșire nervoasa precum cea de astazi în care i-a facut nesimțiți și tupeiști pe ziariștii care voiau sa participe la lucrarile comisiei de politica externa. „E un comportament în…

- Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean i-a facut, miercuri dimineata, „nesimtiti” si „tupeisti” pe jurnalistii care au vrut sa asiste la discutiile din comisiile reunite de politica externa. Mai mult, liderul PNL a amenintat ca va cere ridicarea acreditarilor.

- Vicepresedintele Comisiei de Politica Externa a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ben Oni Ardelean, a avut o iesire nervoasa fata de jurnalisti, dupa ce acestia nu au avut acces la sedinta Comisiei de Politica Externa, unde nu a fost cvorum pentru adoptarea unei declaratii a Parlamentului fata de situatia…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a carui nominlizare la Ministerul Justitiei a fost respinsa de presedintele Klaus Iohannis, afirma ca referendumul nu este si nu ar trebui sa fie arma cuiva, ca in partid nu s-a luat o decizie privind votul la referendum, dar ca,…

- Fostul președinte al ALDE, Sir Graham Watson, a lansat o carte in Romania și, impreuna cu mai mulți lideri ALDE, in frunte cu președintele Calin Popescu Tariceanu, a participat la o dezbatere privind Viitorul Europei. Deputatul de Argeș și vicepreședintele ALDE Andrei Gerea, impreuna cu președintele…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea a publicat un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook in care critica dur prestatia si actiunile lui Ludovic Orban, presedintele PNL. "Orban, acest lider marunt, a trasformat PNL in preș pentru statul paralel. Tot ce zice sistemul, Orban pune in aplicare. Daca sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie informala cu liderii PNL, au precizat surse parlamentare pentru Libertatea. Presedintele PNL Ludovic Orban preciza, recent, ca are astfel de discutii cu seful statului, in mod constant. La scurt timp, liberalii au iesit cu un mesaj in care au anuntat…