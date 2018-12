Ardei umpluti cu carne vita Mod de preparare Ardei umpluti cu carne vita. Se pregatesc ardeii. Se scobesc, se curata de cotor si se spala bine.



Carnea de vita tocata se amesteca cu orezul, cu ceapa curatata, spala si tocata marunt, cu oul, cu sare si piper dupa gust. Se omogenizeaza bine. Cu acest amestec se umplu ardeii, iar deasupra se pune capacelul.



Se pun intr-o oala, se adauga sucul de rosii, apoi se acopera cu apa si se da la cuptor. Se incearca si cand e fiarta carnea sunt gata. Serviti cu placere. Eu am avut niste ardei pusi la congelator si i-am umplut.



Pofta buna!



Ingredientele…

Sursa articol si foto: rtv.net

