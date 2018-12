Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri, 5 decembrie, edificarea in satul Sireti, raionul Straseni, amonumentului in memoria victimelor deportarilor staliniste. Acesta va fi inaltat pentru comemorarea celor 53 de persoane deportate din satul Siret. Mijloacele financiare in acest scop vor fi alocate din bugetul…

- Un numar de 58 de persoane au iesit vineri la amiaza, fara sa fie ranite, dintr-un autocar care a avut un incendiu la motor, in timp ce se deplasa pe DN1, in localitatea Bradu, a anuntat purtatorul de cuvant...

- Un utilaj cu lama a fost cuprins de flacari, vineri seara, pe A2, sectorul Fetesti – Drajna, pe sensul de mers dinspre Constanta spre Bucuresti. Autobasculanta cu lama si raspanditor a luat foc in jurul orei 18.45, la km 92, in momentul in care se afla pe banda de urgenta. In urma incidentului, traficul…

- Alerta la pompieri Salvatorii intervin in aceste momente in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, pentru a stince un incendiu ce se manifesta la acoperisul unei case.La fata locului intervin doua autospeciale din cadrul Detasamentului Palas. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins acoperisul unei locuinte de pe strada 1 Decembrie din localitatea…

- Nu este vorba chiar de un preș ci de o imensa statuie a marelui voievod, realizata din covoare de o cunoscuta fabrica de profil din orașul moldovenesc Ungheni, care a fost expusa in fața Consiliului Județean Arad. Este vorba despre un gest care vine in prefațarea unui important forum economic internațional.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina intre Navodari si Lumina, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un autoturism. ...

- Traficul rutier se desfasoara pe banda a doua pe A1, in apropierea orasului Saliste, pe sensul de mers spre judetul Alba, unde un microbuz de marfa a luat foc, fara a se inregistra victime, a anuntat...