Arde vegetaţia uscată la Tămaia Echipajele pompierilor de la ISU Maramures intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Tamaia. In zona Statiei de Epurare a luat foc vegetatia uscata. Deocamdata nu se stie cauza izbucnirii incendiului in zona respectiva. Stire in actualizare The post Arde vegetatia uscata la Tamaia appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

