- Un nord-coreean a trecut frontiera dintre cele doua Corei si se afla joi dimineata sub paza in Coreea de Sud, a anuntat statul major al armatei sud-coreene, relateaza AFP. Identitatea acestui nord-coreean si motivele pentru care a traversat frontiera puternic pazita nu au fost precizate. Potrivit armatei…

- Vladimir Putin a ordonat, miercuri, Armatei sa intervina in lupta contra uriaselor incendii forestiere care fac ravagii de o saptamana in Siberia unde milioane de hectare au fost distruse, iar localitati intregi au fost invaluite in fum, relateaza AFP.

- Autoritatile ploiestene se chinuie de vreo doi ani sa construiasca o cladire care sa gazduiasca un laborator de radioterapie oncologica, in contextul in care aparatura urmeaza sa fie primita gratuit de la Ministerul Sanatatii. Dupa numeroase blocaje, Primaria va primi ajutor de la Consiliul Judetean,…

- O ambarcațiune de pescuit, aparent aparținând de forțele militare nord-coreene, a traversat ilegal frontiera maritima între cele doua Corei și a fost remorcata într-un port sud-coreean, au anunțat duminica autoritațile militare de la Seul, potrivit agenției Yonhap, preluata de Mediafax.La…

- Sute de pompieri au fost mobilizati pentru stingerea incendiilor de vegetatie izbucnite pe Insula greaca Evia, vizita de foarte mulți turiști, inclusiv romani, mai multe localitati fiind evacuate, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Patru incendii de vegetatie afecteaza Insula Evia, in contextul…

- Autoritatile din Dambovita anunta stingerea focarului de Pesta Porcina Africana din comuna Poiana, izbucnit in data de 19 martie, anul acesta. Medicii nu au mai depistat niciun caz de imbolnavire de atunci.