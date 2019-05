Arde fieful lui Bădălău: război deschis în PSD Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (PSD), a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca il provoaca la un test cu detectorul de minciuni pe presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, pe tema bugetului alocat in acest an municipiului, deoarece sumele primite de administratia locala in acest an nu concorda cu promisiunile facute de conducerea PSD Giurgiu, iar municipiul este tratat ca Cenusareasa in organizatia de partid, potrivit Agerpres. Citește și: SURSE - Remaniere: variante vehiculate la Justiție . Citește și: SURSE -: variante vehiculate la Justiție . "Sunt cateva probleme care trebuie lamurite pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apele sunt departe de a se limpezi in interiorul organizatiei PSD Giurgiu, unde presedintele executiv, Marian Mina, a lansat un nou atac murdar la adresa primarului de Giurgiu, Nicolae Barbu (si el, tot membru...

- "Sunt cateva probleme care trebuie lamurite pentru ca ramane giurgiuveanul cu imaginea asta, cu aceasta informatie deformata si nu e corect. La jumatatea lunii aprilie am fost acuzat de minciuna, de rea credinta pentru ca am spus ca se treneaza repartizarea cotei de 7,5 la suta catre primarii si…

- Un nou conflict intre Niculae Badalau si Razvan Cuc. “Marul discordiei” – inlocuirea omului lui Badalau de la APDF Giurgiu. Deputatul independent Alexandru Andrei intervine si "sare la gatul" lui...

- Mircia Gutau, primarul orașului Ramnicu Valcea, a deschis vineri o acțiune in instanța impotriva Romaniei. Edilul cere daune morale și materiale pentru „suferinta si umilinta” la care ar fi fost supus in cei peste 12 ani in care a fost implicat in procese. Avocatul Octavian Fieroiu, care il reprezinta…

- Ministrul Economiei și lider al PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a lansat un atac foarte dur la adresa primarului PSD de Giurgiu, Nicolae Barbu.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES „In calitate de…

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces inedit Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu,…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, este revoltat de masurile pe care Guvernul le-a luat fara a ține cont de impactul acestora. Executivul a plasat in sarcina primariilor plata persoanelor cu handicap și a insoțitorilor acestora, fara a aloca și resursele financiare. Din aceasta cauza, bugetele…

- Primarii au de gand sa protesteze daca vor constata ca Guvernul le-a taiat fondurile pentru 2019. Multi se plang ca inca nu stiu cu ce bani raman. Daniel Dragulin, primar Calarasi: „In acest moment nu ma pot baza pe nimic clar. Am inteles ca exista o formula pe care Ministerul de Finante o va transmit…