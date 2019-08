Stiri pe aceeasi tema

- Institutul national pentru cercetari spatiale (INPE) din Brazilia, agentia guvernamentala responsabila pentru evaluarea defrisarilor din zona amazoniana, a raportat luna trecuta 2.254 kilometri patrati de zone defrisate din tara, comparativ cu 596,6 kilometri patrati, in iulie 2018, o crestere cu…

- Fenomenul defrisarilor in Brazilia a crescut de aproape patru ori in iulie in comparatie cu aceeasi luna din 2018, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, care confirma o realitate ingrijoratoare, insa pusa deseori sub semnul intrebarii de presedintele de extrema dreapta Jair Bolsonaro, relateaza…

- A fost nevoie de mai puțin de trei minute pentru cei opt oameni inarmați sa plece cu lingouri de aur in valoare de circa 30 de milioane de dolari de pe Aeroportul Internațional Sao Paulo-Guarulhos din Brazilia - acesta fiind probabil cel de-al doilea cel mai mare jaf din istoria Braziliei. Hoții, deghizați…

- Un jaf ca in filme a fost facut de opt barbati pe un aeroport din Brazilia, potrivit Reuters. Oamenii inarmați au furat, joi, aur in valoare de 40 de milioane de dolari, de la un terminal de marfa din Sao Paulo, de pe cel mai aglomerat aeroport din America de Sud.

- Copa America 2019 din Brazilia a ajuns in faza semifinalelor, iar iubitorii fotbalului spectacol pot urmari meciurile pe Eurosport. La startul competiției s-au aliniat 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Alexis Sanchez (Chile) sau Luis…

- Reprezentativa Braziliei s-a calificat in sferturile turneului Copa America 2019, pe care il gazduieste, dupa ce a surclasat selectionata statului Peru cu scorul de 5-0, sambata, in Grupa A, pe Arena Corinthians din Sao Paulo. Selecao a facut uitata prestatia din meciul anterior, 0-0 cu Venezuela, castigand…