- Trei masini au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un carambol pe Autostrada A1, Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii Vanatorii Mici, din judetul Giurgiu. Traficul rutier spre Capitala se desfasoara pe banda de urgenta. Potrivit Centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Trei masini au fost implicate, miercuri, intr-un carambol pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Vanatorii Mici, din judetul Giurgiu, traficul rutier spre Capitala desfasurandu-se pe banda de urgenta, prin dirijarea Politiei Rutiere.

- Circulația este restricționata in zona strazii Luica din Capitala, dupa ce o basculanta a lovit mortal o femeie, atunci cand ea a ajuns in zona unui supermarket din apropiere. Polițiștii se afla, la ora transmiterii știrii, la fața locului pentru a stabili daca femeia se afla pe trecerea de pietoni.…

- Circulația este restricționata, la ora transmiterii știrii, pe Calea Crangași, dupa ce a avut loc un accident cu patru mașini, care nu au pastrat distanța de mers la urcare pe Podul Grant, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca o persoana e ranita ușor, scrie Mediafax.Patru mașini…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pe 24 noiembrie,…

- Societatea de Transport București STB SA (fosta RATB) anunța calatorii ca, in acest week-end (incepand de sambata, 10.11.2018, ora 0.30 - pana luni, 12.11.2018, ora 4.00), circulația tramvaielor liniei 41 va fi intrerupta pentru executarea unor lucrari complexe la calea de rulare.Citește și: Ion…

- Circulatia rutiera este restrictionata, miercuri, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila, pe sensul catre litoral, intre kilometrii 31 si 32, unde nu se circula pe prima banda si pe cea de urgenta, pana la orele 16,00, informeaza un comunicat al Brigazii…