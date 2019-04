Arcul de Triumf isi deschide portile pentru cititori la Noaptea Cartilor Deschise Arcul de Triumf, simbolul victoriei si al independentei in Romania, isi deschide portile marti, 23 aprilie, si devine de la ora 19.00 pana la miezul noptii, gazda pentru cititori la Noaptea Cartilor Deschise.



Este o ocazie unica de a descoperi acest monument-simbol deschis special pentru public cu ocazia Zilei Internationale a Cartii, amenajat cu spatii inedite de lectura, biblioteci, carti pentru toate varstele si zone multimedia de informare culturala.



De la ora 20.00, un spectacol de video mapping va transforma exteriorul Arcului de Triumf intr-o biblioteca virtuala.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

