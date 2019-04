Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi luminat marti seara, incepand cu ora 20.00, in albastru, pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, declarata printr-o rezolutie adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, in 2007, potrivit unui comunicat al Guvernului. In comunicat se arata ca Guvernul…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat, marti seara, in albastru de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, informeaza Administratia Prezidentiala. Sediul Presedintiei va fi iluminat, incepand cu ora 20,00, in albastru in semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburari din…

- Administrația Prezidențiala s-a alaturat, inca din anul 2015, Campaniei „Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Și in acest an, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburari de spectru autist, Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru…

- In fiecare an in intreaga lume pe 2 Aprilie se celebreaza “Ziua Internationala de conștientizare a Autismului”. Organizațiile non guvernamentale organizeaza la nivel local, judetean si intrega tara diferite actiuni pentru a atrage atentia opiniei publice asupra persoanelor afectate de Autism si nevoile…

- Primaria Municipiului Targoviște marcheza, pentru al treilea an consecutiv, „Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului” (World Autism Awareness Day), prin iluminarea in albastru a cladirii admnistrative din centrul orașului. In fiecare an, la data de 2 aprilie, in cadrul campaniei internaționale…

- Echipa de psihologi ai Centrului de Autism “Marea Neagra” din Constanța este completata de 2 roboți NAO V6 de ultima generație. Cei 2 roboți NAO vor avea prima ședința de terapie alaturi de copii, in ziua de 2 aprilie, la ora 11, de Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, ocazie cu care…

- In data de 21 martie este marcata Ziua Mondiala a Sindromului Down, iar in data de 2 aprilie Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, in vederea acceptarii si integrarii persoanelor cu dizabilitati in societate.

- Arcul de Triumf din Bucuresti va fi deschis publicului spre vizitare Joi 24 ianuarie a.c. intre orele 10.00 18.00, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, se arata intr un comunicat transmis de Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic.Primaria Municipiului Bucuresti prin Administratia…