Arctic a fost votat brandul de electrocasnice ce oferă cel mai bun raport calitate-preț Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, a fost certificat drept brandul de electrocasnice ce ofera cel mai bun raport calitate-preț de catre International Certification Association (ICERTIAS), demonstrand ca este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri romanești. Certificarea a fost primita in urma votului romanilor și este parte a studiului ICERTIAS Best Buy Award 2019/2020. Cu o istorie de aproape 50 de ani, Arctic se afla in topul preferințelor romanilor, fiind un brand recunoscut pentru calitatea produselor sale, pentru expertiza in domeniul electrocasnicelor, dar… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

