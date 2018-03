Stiri pe aceeasi tema

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat, miercuri, ca in Germania ar trebui organizate noi alegeri, daca social-democratii germani vor vota impotriva coalitiei cu CDU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Gigantii Chinei din domeniul hi-tech, Alibaba Group si Tencent Holdings, care valoreaza impreuna peste un trilion de dolari, se afla in mijlocul unei curse de investitii, fortand comeciantii din retail sa aleaga platforma de e-commerce cu care vor sa colaboreze, potrivit Reuters. De la inceputul…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei in eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri in Mexic, care a provocat, insa, daune minore cladirilor din statul sudic Oaxaca, potrivit informatiilor oferite de guvern. Nu au fost inregistrate victime, transmite Reuters.

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev,…

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Planul de buget al lui Trump - privit de Congres ca o simpla recomandare - va atrage probabil critici din partea celor care se tem ca republicanii sa nu incurajeze deficitul. De altfel, bugetele prezidentiale sunt adesea ignorate de Congresul SUA, care controleaza "baierile pungii" federale, noteaza…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla si-a mentinut miercuri obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, potrivit Deutsche Welle.

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns miercuri la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani, relateaza Reuters, conform news.ro.Acordul, anuntat…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Broadcom a lansat inca o oferta pentru preluarea producatorului de chip-uri Qualcomm, punand pe masa 146 de miliarde de dolari, suma in care sunt incluse si datoriile companiei, potrivit Financial Times. In cadrul ofertei „finale” a Broadcom, actionarii Qualcomm vor primi 82 de dolari per…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamani, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- Deutsche Bank va majora bonusurile aferente anului 2017 la peste 1 miliard de euro, chiar daca a inregistrat pierderi pentru al treilea an consecutiv, a relatat o publicatie germana, citata de Reuters.

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna octombrie,…

- Un blogger chinez a primit o amenda de 31.650 de dolari fiindca a furnizat informații inexacte. Aceasta este cea mai mare sancțiune care s-a dat vreodata pentru un astfel de comportament. Bloggerul a postat un mesaj pe o rețea sociala în care a spus ca instituțiile financiare și…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Un spital unic in lume a fost deschis in Dubai. Cu sali de operație impecabile și aparatura de ultima generație, unitatea medicala, destinata exclusiv camilelor, reprezinta o investiție de aproape 11 milioane de dolari. Primul spital veterinar din lume dedicat exclusiv camilelor a fost deschis la Dubai.…

- Rusia si Egiptul au semnat un acord de cooperare privind securitatea civila, primul pas spre reluarea curselor aeriene regulate rusesti catre Cairo, a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Maxim Sokolov, transmite Reuters.Acordul ar trebui sa permita reluarea zborurilor spre Cairo in februarie…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Ambasadorul SUA in Marea Britanie a vorbit despre cladirea diplomatica, catalogata drept cea mai scumpa din lume. A costat un miliard de dolari 9750 de milioane de lire sterline) și are o panorama senzaționala pe malul raului Tamisa!

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari. Cotatia barilului…

- O colecție de obiecte care au aparținut cantarețului și compozitorului Neil Young, in varsta de 72 de ani, ce conține machete de trenuri, dar și automobile clasice și echipamente muzicale, a fost vanduta la licitație cu aproape 300.000 de dolari, informeaza Reuters. Neil Young, pasionat…

- Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor sa-si foloseasca smartphone-ul sau computerul pentru a identifica si cumpara muzica. Shazam, care sustine ca are peste 100 de milioane de utilizatori in fiecare luna, realizeaza majoritatea veniturilor…

- Gigantul american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanică înfiinţată în 1999, permite…