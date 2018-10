ArcelorMittal a hotarat cui vinde combinatul de la Galati. Iata despre cine este vorba

Grupul ArcelorMittal - lider mondial in productia de carbune si otel - anunta ca va vinde combinatul siderurgic de la Galati catre Liberty House. Aceasta este o companie fondata in urma cu un sfert de secol de omul de afaceri Sanjeev Gupta.



ArcelorMittal va vinde, insa, combinatul galatean abia dupa ce va finaliza operatiunile de preluare a otelariei Ilva din Italia, cea mai mare unitate de productie de acest fel din Europa, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul ArcelorMittal.



- stire in curs de actualizare - ...citeste mai departe despre "ArcelorMittal a hotarat cui…