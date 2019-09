Arbori doborâţi de vânt, sustraşi dintr-o pădure de lângă Bălţeşti F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, agenți din cadrul Secției Rurale nr.8 Balțești au observat ca in curtea unui barbat din comuna Șoimari se gasesc mai multi “chituci” din lemn, sectionati ca lemn de foc. In urma verificarilor efectuate de catre oamenii legii, s-a constatat ca acestia provin din trei arbori pentru care barbatul nu detinea certificate de provenienta. La intrebarile puse de oamenii legii, proprietarul a declarat ca a cumparat materialul lemnos de la un consatean. Pe mai departe, in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in data de 22 august a.c., barbatul care vanduse… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

