- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 5.000 de lei de Prefectura Covasna, dupa ce a anuntat ca simbolurile nationale amplasate cu ocazia zilei de 15 martie nu vor fi indepartate.

- Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat, miercuri, cu suma de 5.000 de lei de catre Prefectura Covasna pentru ca nu a dat curs somatiei de a arbora si drapelul României alaturi de steagurile rosu-alb-verde, cu care a fost pavoazat

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Eliminata prematur din competiție, parasind indian Wells dupa primul tur, Maria Șarapova a luat o decizie incredibila. Rusoaica a pus capat colaborarii cu olandezul Sven Groeneveld, antrenorul sau personal inca din 2014, anuntul fiind facut la doua zile dupa eliminarea din primul tur al turneului de…

- Maria Sarapova nu a mai rabdat dupa ce a pierdut al treilea meci la rand in circuitul WTA: si-a concediat antrenorul pe care l-a avut alaturi incepand cu sezonul 2014 si care a ajutat-o sa castige finala care i-a frant inima Simonei Halep, la Roland Garros 2014, scrie mediafax.ro. Victoria…

- Compania Coca-Cola planuieste, dupa 130 de ani de la lansare, realizarea primei bauturi alcoolice, care va fi comercializata in Japonia, pe baza unui amestec cu populara Chu-Hi, scrie The Telegraph.Chu-Hi este un amestec de alcool distilat cu diverse sucuri - de la kiwi la yuzu - este comercializata…

- UEFA a decis ca inaintea partidelor de Liga Campionilor și Europa League din aceasta saptamana sa existe un moment de reculegere in memoria lui Davide Astori. Davide Astori a fost gasit fara suflare duminica dimineața, inaintea partidei pe care formația sa Fiorentina urma sa o dispute impotriva lui…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu stie daca Decizia CCR privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica, afirmand ca inca nu are acces la tot dosarul sau.„Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Carlo Calenda a confirmat ca se va intalni cu comisarul european pentru concurenta, Marghrete Westager, pentru "a verifica daca facilitatile destinate atragerii de investitii straine in Slovacia respecta normele europene care interzic acordarea de ajutoare de stat". Oficialul italian s-a…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii va fi inchisa luni, cand este sarbatorita Ziua Presedintilor, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice la Bucuresti transmis AGERPRES. Toate serviciile ambasadei isi vor relua activitatea marti, arata sursa citata. Pana la mijlocul anilor 39;70, ziua de 22…

- Dupa o lunga perioada de absența, o indragita prezentatoare de televiziune s-a decis sa bucure din nou telespectatorii cu emisiunile sale. Deși formatul proiectului in cadrul caruia va activa este puțin diferit fața de emisiunea pe care a prezentat-o o buna perioada de timp, vedeta TV spera sa le caștige…

- Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei de la Bloomberg. Toate meniurile de tip Happy Meal comercializate in Statele Unite incepand cu luna iunie vor avea maximum 600 de…

- Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Astfel, Gica Popescu nu va fi platit din bani publici pentru munca la organizarea Campionatului European. Pe langa Popescu, același statut il vor avea și cei 6 consilieri ai sai,…

- Primarul din Balti, Renato Usatii, a anuntat, luni seara, ca demisioneaza, iar in luna mai vor avea loc alegeri locale.Anuntul fost facut luni seara, la postul de televiziune TV8. "In aceasta saptamana voi anunta ca demisionez. Astfel, in Balti vor putea fi alegeri pe 20 mai, atunci…

- Un patinoar artificial acoperit, cu o suprafata de 1800 de metri patrati, a fost inaugurat duminica la Sfantu Gheorghe. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat ca acest eveniment marcheaza inceputul unei noi etape in istoria sporturilor pe gheata din judetul Covasna, amintind, printre altele,…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Sportivii nord-coreeni care participa la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, au hotarât, vineri, sa refuze smarthpone-urile oferite de organizatori, pe care ar fi trebuit oricum sa le returneze la finalul competitiei de la

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana. Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Yusen Logistics Europe B.V. preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL.Yusen Logistics Europe B.V. face parte din Grupul Yusen Logistics, care este furnizor de logistica globala ce acopera toate modalitatile de transport. Principalele…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la Serviciile de Paza si Protectie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul, informeaza Digi24.ro. Premierul Viorica Dancila a renuntat…

- Simona Halep a pierdut primul loc WTA și a ratat ocazia de a cuceri, pentru a treia oara, un trofeu de Grand Slam. Dupa finala de la Australian Open, in care a fost invinsa de Caroline Wozniacki, Halep a luat o decizie radicala.Ea i-a anunțat pe organizatorii turneului de la Sankt Petersburg,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Liderii PSD au luat o decizie fara precedent, iar la viitorul Guvern Dancila nu vor mai cere avize de la SRI pentru fiecare ministru in parte. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a explicat ca in ultimii ani s-au primit avize negative, dar fara explicații. Citește și: Dragnea…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita.

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea fi tranșat chiar la inceputul saptamanii viitoare, in cadrul unui Comitet Executiv. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv in care sa fie tranșata situația politica. Citește și: Gabriela Firea…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut și-a anulat concertul european El Dorado din cauza problemelor grave pe care le avea la corzile vocale, Shakira era pe punctul de a se opera, dar, de frica sa nu-și piarda vocea, Shakira a gasit alta soluție. Vedeta a suferit o hemoragie la corzile vocale in toamna…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mai luat doua decizii in ultima zi lucratoare din 2017. Șeful statului a semnat vineri, 29 decembrie a.c., doua decrete de eliberare din funcție a unor judecatori:- Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Judecatoria Calarași a doamnei…

- Israelul va da numele presedintelui american Donald Trump statiei de tren ce va fi construita in apropierea Zidului Plangerii, situat in Orasul Vechi din Ierusalimul de Est anexat, indica Ministerul Transporturilor intr-un comunicat, transmite AFP.Ministrul Israel Katz a decis marti sa adopte…

- Simona Halep, liderul mondial al clasamentului de simplu WTA, va participa si la proba de dublu a turneului de la Shenzhen, alaturi de Irina Begu (38 WTA). Va fi al doilea an consecutiv in care Simona participa pe tabloul de dublu al turneului chinez. Halep si Begu au facut pereche si in proba de dublu…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Politistii rutieri au oprit circulatia rutiera astazi in jurul pranzului pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta de la sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga pana la intersectia cu strada IG Duca. A fost luata aceasta masura pentru a se putea desfasura in conditii de siguranta…

- Decizia RATB de a suspenda, in septembrie, linia tramvaiului 5, care facea legatura intre zonele Sf. Gheorghe si Piata Baneasa, s-a dovedit a fi una total neinspirata. Obligati sa petreaca in frigul de afara zeci de minute in asteptarea autobuzului 605 – linia naveta infiintata in locul tramvaiului…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Continutul video de pe Facebook va debuta cu o reclama, desi initial Facebook a incercat sa evite reclamele care pornesc la inceputul filmarilor postate in cadrul propriei retele sociale. Numita pre-roll, acest tip de reclama va incepe in momentul in care utilizatorul apasa butonul play sau clipul porneste…

- Comisia Federala americana a Comunicatiilor (FCC) a pus capat joi, prin vot, garantiei unui tratament egal al fluxurilor de date ale operatorilor, relateaza Le Monde.Lucrul de care se temeau aparatorii neutralitatii Internetului s-a intamplat joi, cand FCC a pus capat - in Statele Unite -…

- Ronaldinho ar vrea sa candideze pentru Senat pe listele unui partid de extrema dreapta, la alegerile care vor avea loc in Brazilia in octombrie 2018, a anuntat joi presa din aceasta tara, citata de EFE! Potrivit ziarului O Globo, Ronaldinho va candida la Senat pe listele partidului Patriota, o formatiune…

- ”Am decis sa propun Consiliului Local aprobarea aceluiași nivel al impozitelor și taxelor locale ca și in anul 2017. Nu consider ca este corect ca iresponsabilitatea fiscala a Guvernului sa fie platita de cetațenii orașului nostru”, a spus Emil Boc, potrivit presei locale. El a adaugat ca…