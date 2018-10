Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a lansat vineri in dezbatere publica conditiile tehnice si economice de acces la infrastructura Netcity, care urmareste sa transparentizeze procesul si sa-l faca echitabil, alaturi de o reducere a tarifelor, aflata deja in consultare publica.

- Grupul Electrogrup Infrastructure (E-Infra), din care fac parte companii precum Netcity sau Direct One, unul dintre cele mai mari furnizori de infrastructura si servicii conexe, a anuntat intentia de listare pe Bursa de Valori Bucuresti.

- ANCOM a comunicat RCS&RDS decizia prin care au fost stabilite conditiile tehnice si economice in care se va realiza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica realizata de catre RCS&RDS in municipiul Oradea. Decizia ANCOM nr. 785/2018 produce efecte…

- 30-40% din cheltuiala furnizorilor mici și mijlocii de internet este cu tarifele abuzive de acces in rețeaua subterana de fibra optica Netcity, acesta fiind și principalul motiv pentru care foarte mulți operatori au disparut din piața, au precizat miercuri oficialii a doua asociații de furnizori de…

- RCS&RDS, operator de comunicații controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, va trebui sa-și reduca tarifele, pe care le percepe in prezent in Oradea, pentru a permite altor operatori accesul la infrastructura subterana de fibra optica dezvoltata in acest oraș, potrivit unei decizii adoptate marți…

- ANCOM a dezbatut si adoptat impreuna cu industria, in cadrul sedintei Consiliului Consultativ de astazi, decizia care stabileste conditiile tehnice si economice in care se va realiza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica realizata de catre RCS&RDS…

- „ANCOM stabilește pentru prima data condițiile de acces, inclusiv cu privire la tarife, la infrastructura fizica realizata de catre un furnizor de comunicații electronice cu sprijinul autoritaților publice locale. Am urmarit, prin acest proiect, sa incurajam inovația și sa asiguram dezvoltarea unei…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat vineri, in consultare publica, un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicatii a dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in…