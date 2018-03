Arbitrul telecom a aplicat anul trecut 98 de amenzi in valoare de peste 1,05 milioane de lei/Ce operatori au primit cele mai mari amenzi

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a primit cea mai mare despagubire platita vreodata de firmele de asigurari din Romania, cu suma de de 161 de milioane de lei (35 milioane de euro). Banii vin ca urmare a a pierderilor cauzate de oprirea accidentala, din 2016 si 2017, a termocentralei de la Brazi. Compania a primit deja 25…

- In urma celor peste 2.700 de actiuni si interventii efectuate de politisti, in ultimele 24 de ore, 136 de persoane care ar fi comis infractiuni au fost surprinse in flagrant delict. De asemenea, politistii au aplicat peste 13.000 de sanctiuni contraventionale.

- „Indicele net de utilizare a locurilor de cazare in hoteluri a avansat cu 60 de puncte procentuale, pana la 39,4-, fata de un nivel de 29,9- in 2010. Unitatile de cazare din Romania au primit in 2017 peste 12 milioane de turisti, dintre care 2,75 milioane (23-) reprezinta turistii straini. In ceea ce…

- Politistii au aplicat, miercuri, peste 9.550 de amenzi in valoare de aproape trei milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 80.000 de lei, fiind constatate peste 800 de infractiuni, conform Politiei Romane. Cu o zi in urma, peste 12.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- „Am facut inca un pas important in implementarea Legii infrastructurii, un proiect multianual important pentru Autoritate, prin impunerea in sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligatiei de a fi transparenti cu privire la conditiile, inclusiv tarifare, pe care le-au agreat pentru…

- Popularitatea Bulgariei ca destinatie turistica sporeste constant iar numarul turistilor straini care viziteaza tara creste in fiecare an, statisticile pe 2017 indicand ca 8,882 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, in crestere cu 7,6% fata de 2016, a anuntat vineri ministrul Turismului,…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 313 actiuni si s-a intervenit la 2.648 de evenimente, dintre care 2.174 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Aproape 12.000 de politisti au actionat marti in toate judetele si in Capitala, pentru a mentine ordinea si siguranta publica, organizand 293 de actiuni si intervenind la 2.327 de evenimente, dintre care 1.863 au fost sesizate prin 112, informeaza IGPR. Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de...

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din judetul Arad, 32 din judetul…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES, de Inspectia Muncii. "Inspectia…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere. Conform…

- In urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 1,699 milioane de lei, in perioada 22 - 26 ianuarie, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectia Muncii.

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 2.600 de evenimente. In plus, peste 500 de soferi…

- „Sunt aproape 200 de milioane de euro in conturi in acest moment. (…) ANCOM nu vrea sa se transforme in banca. Vreau sa folosim aceste resurse pentru impulsionarea pietei“, a declarat intr-un interviu pentru ZF Sorin Grindeanu, care a fost votat in noiembrie de Parlament in pozitia de presedinte. El…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Politistii au dat, marti, amenzi in valoare totala de aproape 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.300 de evenimente. In plus, peste 400…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica propunerea de a scadea tarifele pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. „Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a propus luni scaderea tarifelor intre operatori atunci cand un client isi pastreaza numarul de telefon, dar isi schimba furnizorul. “Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national in ultimii ani si de faptul ca aceste tarife au fost stabilite in anul…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- Firmele de salubrizare au fost sanctionate luni cu amenzi in cuantum total de 30.000 de lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Capitala, a anuntat primarul general,...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna decembrie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 251.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 185 controale, in urma…

- Politistii au aplicat, intr-o singura zi, peste 8.300 de amenzi in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar in urma interventiilor au constatat 754 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, marti au fost organizate 247 de actiuni si s-a intervenit la 2.430 de evenimente, dintre care…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 550 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 288 de permise de conducere si au fost retrase 77 de certificate…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Parlamentul a adoptat in aceasta saptamana modificari majore in privinta numirii si demiterii conducerii arbitrului telecom (ANCOM), dar si in privinta salarizarii conducerii acestei autoritati care reglementeaza piata de peste 4 miliarde euro a comunicatiilor. Unul dintre amendamentele aprobate prevede…