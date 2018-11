Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o situație mai mult decat dificila, ACS Poli Timișoara se chinuie sa supraviețuiasca in insolvența. Sambata, e meci cu Aerostar, iar situația nu e una ideala, chiar daca administratorul special spune ca nu sunt datorii financiare. Totuși, cazul Padurariu, plecarea lui Curileac…

- Intorși fara niciun punct de la Mioveni, dupa un meci pe care l-au avut in mana, „luceferii” nu-si permit niciun pas gresit cu Pandurii Targu Jiu. Bihorenii au ajuns pe loc retrogradabil, de unde doresc sa evadeze cat mai repede. Pandurii sunt pe locul 8, dar au avut evoluții oscilante…

- Joi, 18 Octombrie Ripensia Timisoara – Universitatea Cluj 19:00 Sambata, 20 Octombrie CS Mioveni – Luceafarul Oradea 11:00 ACS Poli Timisoara – ASU Polit. Timisoara 11:00 UTA Arad – Energeticianul 11:00 Sportul Snagov – Metaloglobus Bucuresti 11:00 CS Balotesti – Pandurii Targu Jiu 11:00 Dacia Unirea…

- Formatia ploiesteana incearca sa se apropie de podium, acolo unde, de cate ori a ajuns, in ultima perioada a intervenit cate un accident! Cum episoadele nefericite au fost, in general, in deplasari, de unde Petrolul s-a intors de trei ori invinsa (Metaloglobus, U. Cluj si FC Arges), meciul de astazi…

- Clasament 1.Academica Clinceni 7 6 0 1 22-3 18 2.Sportul Snagov 7 5 2 0 12-3 17 3.Petrolul Ploiesti 7 5 1 1 12-2 16 4.CS Mioveni 7 5 0 2 14-6 15 5.Pandurii Tg Jiu 7 4 2 1 16-8 14 6.AFC UTA 7 4 1 2 10-6 13 7.U Cluj Napoca 6 4 0 2 11-5 12…

- Liga 2, etapa 7. Derby-ul zilei se disputa la Arad intre UTA și liderul Academica Clinceni. Sambata, 15 septembrie ora 11:00 CS Mioveni – Energeticianul ora 11:00 Dacia Unirea Braila – Pandurii Tg. Jiu ora 11:00 Daco-Getica București – Chindia Targoviște ora 11:00 Farul Constanta – Metaloglobus ora…

- Clasament 1.Acad Clinceni 6 5 0 1 21-3 15 2.Sportul Snagov 6 4 2 0 10-2 14 3.AFC UTA 6 4 1 1 10-5 13 4.CS Mioveni 6 4 0 2 12-5 12 5.FC Arges 6 3 3 0 9-4 12 6.Pandurii Tg Jiu 6 3 2 1 12-8 11 7.Petrolul Ploiesti 5 3 1 1 8-2 10 8.Chindia Targoviste…

- Clasament 1.Sportul Snagov 4 3 1 0 6-1 10 2.Chindia Targoviste 4 3 1 0 6-2 10 3.Academica Clinceni4 3 0 1 17-3 9 4.Energeticianul 4 3 0 1 10-7 9 5.FC Arges 4 2 2 0 6-2 8 6.Petrolul Ploiesti 4 2 1 1 5-2 7 7.Pandurii Tg Jiu 4 2 1 1 5-3 7 8.AFC…