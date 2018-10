Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic va debuta luni pe banca lui Dinamo, in disputa de pe teren propriu impotriva nou-promovatei Dunarea Calarasi. Inainte de a-si incepe al patrulea mandat la ”carma” echipei, cel poreclit ”Puriul” a efectuat cateva schimbari in echipa. Liga 1 Betano.

- Aproape toți reprezentanții societații civile din Consiliul Economic și Social au fost demiși inainte de expirarea mandatului. Vorbim despre o instituție importanta, prin mana careia trec toate actele normative inițiate de Guvern și Parlament.

- Alexandra Ungureanu a testat in adolescența tot felul de diete, in incercarea de a slabi. Acum știe ca a greșit facand astfel de experimente și spune ca și-a schimbat atitudinea fața de propriul corp. A adoptat un stil de viața sanatos și e mulțumita de felul in care arata. Alexandra Ungureanu nu mai…

- Modificare istorica in fotbalul mondial! Asistenta Video pentru Arbitraj va fi folosita, incepand din sezonul viitor, in Liga Campionilor si in alte competitii europene.Anuntul a fost publicat pe site-ul oficial al UEFA.

- O încalzire mondiala cu 2 grade Celsius ar putea fi suficienta pentru a face sa se topeasca portiuni considerabile din uriasa calota a Antarcticii de Est, fapt ce va determina o crestere globala a nivelului marii cu mai multi metri, potrivit unui studiu publicat

- Cunoscutul alergator Robert Cadar murit la 40 de ani, dupa ce in ultimii ani a suferit de o forma extrem de rara si de chinuitoare de cancer. Anuntul a fost facut de sotia sa, care a postat un mesaj emotionant pe pagina de Facebook, transmite Digi24.ro. "Azi ingerul meu s a dus sa alerge in cer... a…

- Oprița și-a dat demisia de la FC Voluntari. Vine Mulțescu? Daniel Oprița a plecat azi de la ultima clasata, FC Voluntari, echipa care n-a strans decat 1 punct in primele cinci etape. Umilința din partida cu Hermannstadt Sibiu l-a convins pe Daniel Oprița sa renunțe . A fost al doilea mandat dezamagitor…

- O tanara din Bistrita va strabate pe jos 600 de kilometri, de la Bistrița la București, ca sa sustina sportul si educatia. Se va opri in localitatile de pe traseu, copul demersului ei este de a demonstra ca educatia nu trebuie sa-i tina pe copii nemiscati in bancile scolilor, ci se poate face si ope…