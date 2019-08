Stiri pe aceeasi tema

- Ala’a Skky, o fetița in varsta de șapte ani care pare copia fidela a Rihannei, a semnat primul ei contract ca model. Dupa ce a devenit cunoscuta pentru asemanarea sa cu celebra cantareața Rihanna, Ala’a Skky și-a vazut implinit visul de a deveni model. Puștoaica a semnat primul ei contract ca model…

- Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea…

- Amalia Nastase s-a fotografiat in tmp ce se afla la un un salon pentru un tratament de intreținere. Fanii au fost uimiți cand au vazut cat de slaba este. In doar cateva luni, Amalia Nastase, fosta soție a lui Ilie Nastase, a slabit peste 20 de kilograme, iar rezultatele sunt mai mult decat vizibile.…

- Doua fotografii, care infațișeaza o fetița de doi ani aflata intr-o stație de autobuz impreuna cu bunica sa, avand degetul de la manuța acoperit de infecție, au starnit un adevarat val de proteste in mediul online

- Unul dintre fani, marcat, cu siguranța, de noua apariție a Antoniei, i-a dat vedetei preferate și un sfat: "Sa nu intri la dieta somaleza ca toate femeile din showbiz! Macar tu sa ramai carnoasa și apetisanta!". Antonia s-a facut de ras! Vedeta a vorbit public despre SITUATIA JENANTA Alex…

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…