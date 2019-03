Arash feat. Helena – One Night in Dubai

Stiri pe aceeasi tema

- Wozniacki urma sa joace luni in primul tur la Dubai, cu Stefanie Voegele, lucky loser dupa retragerea Samanthei Stosur. Locul sau va fi luat de Polona Hercog. Caroline Wozniacki s-a retras in aceasta luna si de la turneul de la Doha.

- Minister of Youth and Sports Constantin Bogdan Matei said in Deva on Sunday that this pre-Olympic year's funding priority belongs with the federations that train athletes for the 2020 Tokyo Olympics, aiming at winning the highest possible number of medals.Read also: Tennis: Raluca Olaru qualifies…

- Fiica Danei Savuica a studiat in strainatate, dupa ce a obținut o bursa, insa a revenit in Romania, unde a terminat studiile la Universitatea din București, iar apoi s-a angajat temporar la Ministerul Mediului. Dana Savuica este foarte mandra de fata ei și se bucura ca Julie a gasit acest loc de munca.…

- Alex Bodi a primit un mesaj in care scria ca Bianca Dragusanu e topita doar dupa banii lui. "Pai, iși face banii ei, ca are afaceri și iși permite! Mai bine da-i țața la copilul tau și nu te mai da cu capul aiurea de pereți! Nu mai deraia la orele astea... fa ceva util pentru tine!", a raspuns…

- Anna Lesko se afla intr-o luxoasa vacanța in Dubai, alaturi de familia sa. Vedeta se bucura din plin de momente frumoase in compania celor dragi, dar are și un bun prilej de a-și etala formele fara cusur, pe plaja.

- Ed Sheeran este acum al patrulea artist care are piese multiplu certificate „diamant" de cand RIAA - care acorda plachete de aur si argint - a implementat aceasta categorie in urma cu 20 de ani. O alta piesa a britanicului care a obtinut distinctia este „Thinking Out Loud", in 2017. „Diamant" este cel…

- Tenismanul britanic Andy Murray a renuntat la Openul de la Marsilia din luna februarie, pentru a se supune unei noi operatii la sold, au anuntat vineri organizatorii francezi, citati de Reuters. Murray, cu trei Grand Slam-uri in palmares, a fost eliminat din primul tur la Australian Open…

- Gata cu vacantele de vis din Dubai, Maldive sau pe unde s-au mai perindat jucatorii Universitatii Craiova. De astazi, „leii“ intra in paine, avand de tras tare in perioada urmatoare de pregatire in care trebuie incarcate „bateriile“ astfel incat sa ...